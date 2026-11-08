El-Mala über DFB-Auswahl: Stolz auf Nominierung unter Jürgen Klopp

FC Köln Star El-Mala im Interview zur DFB-Nominierung, zur Zusammenarbeit mit Bundestrainer Jürgen Klopp und zur Bedeutung seiner Familie.

Der FC-Köln-Spieler El-Mala hat seine Aufnahme in den Kader der deutschen Nationalmannschaft unter Bundestrainer Jürgen Klopp bejaht. Der Fußballer erklärt, wie er die Nachricht über die Nicht-Nominierung zur vergangenen Weltmeisterschaft verarbeitet hat und welche Rolle sein Bruder Malek in diesem Prozess gespielt hat. Die Nominierung stellt für ihn einen Höhepunkt in seiner bisherigen Karriere dar, der mit großer Freude und Stolz verbunden ist. Er sieht sich als Teil eines Teams, das unter der Führung von Klopp an zukünftigen Herausforderungen arbeiten wird.

Nachricht per Anruf von Jürgen Klopp erhalten

Die offizielle Information über die Nominierung erfolgte am Dienstag, als Bundestrainer Jürgen Klopp El-Mala telefonisch kontaktierte. Der Spieler befand sich zu diesem Zeitpunkt gemeinsam mit seinem Bruder beim Essen und hat den ersten Anruf zunächst nicht wahrgenommen. Der Name des Trainers ist im Mobiltelefon des Sportlers als "Jürgen Klopp - Trainer Germany" hinterlegt. Nachdem er den Rückruf getätigt hatte, teilte ihm der Bundestrainer mit, dass er fest im Kader für die kommenden Spiele enthalten ist. Diese Bestätigung löste bei ihm große Freude aus, da er die Nachricht sehr positiv aufgenommen hat.

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Jürgen Klopp äußerte ebenfalls seine Zufriedenheit über die aktuelle Situation. Der Trainer freute sich besonders darüber, dass der Spieler und sein Bruder Malek beim letzten Bundesliga-Spiel der Kölner mit einem 1:0-Sieg gegen Union Berlin erstmals gemeinsam auf dem Feld standen. Diese familiäre Besonderheit im Profifußball wurde von der Bundestrainer-Ebene explizit gewürdigt. Es unterstreicht die enge Verbindung zwischen den beiden Brüdern, die beide ihre eigenen Wege in der höchsten deutschen Spielklasse gehen.

Emotionale Führung und Rückblick auf Weltmeisterschaft

Die Führungsstil von Jürgen Klopp wird von El-Mala als extrem emotional und leidenschaftlich beschrieben. Er vertraut der Taktik und den Aussagen des Trainers vollständig, da dieser aus einer langjährigen, erfolgreichen Karriere stammt. Die Stimme des Bundestrainers hinterlegt in den Umkleideräumen oder bei Ansprachen eine gewisse Spannung bei den Spielern. Man hört jedem Wort genau zu, um nichts zu verpassen. Vor den Spielen bereitet Klopp die Mannschaft auf diese intensive Art vor, was letztlich dazu beiträgt, dass die Spieler sich sicher fühlen.

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Ein Rückblick auf den vergangenen Sommer zeigt jedoch auch enttäuschende Momente. Unter dem Ex-Bundestrainer Julian Nagelsmann war El-Mala nicht für die Weltmeisterschaft nominiert. Obwohl ihm der damalige Trainer konkrete Aufgabenstellungen gegeben hatte und er das Gefühl hatte, diese gut umgesetzt zu haben, blieb die Nichtberücksichtigung traurig. Er drückte den anderen Spielern dennoch die Daumen. Die aktuelle Nominierung unter Klopp ist für ihn daher eine besondere Bestätigung, die er in den kleinen Kader integriert sieht. Er freut sich auf die kommenden zehn Tage und die zwei anstehenden Spiele.

Fan-Begeisterung in Köln und familiäre Unterstützung

Der Hype um den Spieler in Köln hat sich in den letzten Monaten verändert. Während die vergangene Saison noch von der Newcomer-Situation geprägt war, kann er nun entspannter mit der Aufmerksamkeit umgehen. Die Fans zeigen enorme Zuneigung, die an die Zeiten von Lukas Podolski erinnert. Eine besondere Eigenheit ist eine Hymne, die 20.000 Fans im Stadion singen, angepasst an die Melodie des Party-Klassikers "Give It Up". In der Kabine wird das Lied ebenfalls gesungen, was für die Spieler manchmal etwas viel des Guten ist.

Im privaten Alltag ist die öffentliche Aufmerksamkeit allgegenwärtig. Wenn er mit seinem Bruder Malek durch die Stadt geht, führt dies zu erheblichem Trubel. Fotowünsche erfüllt er grundsätzlich, da er sich selbst als Kind auch große Stars wie Karim Bellarabi im Auto um ein Foto gebeten hat. Der Fan-Post bleibt erhalten, wobei Briefe häufig zur Arbeit seiner Mutter oder zu den Eltern seiner Familie geschickt werden. Darin finden sich Autogrammwünsche, Grüße und auch Liebesbriefe. Ein besonders amüsantes Erlebnis war ein Brief mit der Aufschrift "Finanzamt", der sich am Ende als zweiseitiger Liebesbrief eines Fans entpuppte.

Vertrauen in die Mutter und Respekt vor dem Bruder

Die wichtigste Stütze im Leben des Spielers ist seine Mutter, die auch als seine Beraterin tätig ist. Abschlüsse zu Millionen-Angeboten werden nicht formal besprochen, sondern in einem alltäglichen Austausch mit den Eltern verhandelt. Das Telefonat findet fast täglich statt. Seine Mutter priorisiert sein Glück vor allen finanziellen Aspekten. Seine Eltern haben beide eine Verbindung zum Fußball. Sein Vater war selbst Fußballer und in seiner lokalen Umgebung als einer der besten Spieler bekannt, wenn auch nicht in der höchsten Liga. Diese Gene erklärt der Spieler als Teil seiner eigenen Fähigkeiten.

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Sein Bruder Malek El-Mala durchlief einen deutlich härteren Start. Aufgrund mehrerer Verletzungen musste er länger auf seine Bundesliga-Premiere warten. El-Mala betont die mentale Stärke seines Bruders, der nie aufgegeben hat. Er hat ihm stets zugesprochen, dass der Durchbruch nur eine Frage der Zeit sei. Mit dem Tor gegen Union Berlin setzte Malek ein starkes Zeichen für seine Rückkehr in den Kader. Der aktuelle Erfolg ist das Ergebnis von Beharrlichkeit und gegenseitiger Unterstützung innerhalb der Familie. Dies festigt auch die aktuelle Position beider im deutschen und internationalen Fußball.