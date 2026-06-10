Elber kritisiert die aktuelle Auswahl von Ancelotti

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Elber kritisiert die aktuelle Auswahl von Trainer Ancelotti. Er meint, dass die Qualifikation nicht gut verlaufen ist und dass drei Trainer während der Qualifikationsphase zu viel gewesen seien.

Der ehemalige brasilianische Nationalspieler Elber kritisiert die aktuelle Auswahl von Trainer Ancelotti . Elber meint, dass die Qualifikation nicht gut verlaufen ist und dass drei Trainer während der Qualifikation sphase zu viel gewesen seien.

Er sieht jedoch auch positive Ansätze in der Mannschaft und lobt Ancelottis Entscheidung, die Selecao wieder mehr als Mannschaft aufzutreten. Elber kritisiert auch Neymar und Vinícius Júnior, die er als Marketing-Maschine und übermäßig Theater machend bezeichnet. Er meint, dass es heute viel einfacher wäre, in die Nationalmannschaft zu kommen als in seiner Zeit





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