Elber skeptisch: Brasilien wird nicht WM 2026 gewinnen

Fußballlegende Giovane Elber äußert im Interview starke Zweifel an Brasiliens Chancen bei der WM 2026. Er kritisiert Neymar scharf und wirft ihm vor, nur noch eine Marketingmaschine zu sein. Auch Vinicius Junior bekommt sein Fett weg. Elber vergleicht die aktuelle Mannschaft mit früheren Generationen und spricht über die schmerzhafte 1:7-Niederlage 2014.

Neymar (34) ist Brasilien s Rekordtorschütze mit 79 Treffern. Vinicius Junior (25) ist Superstar bei Real Madrid. Beide sollen die Seleção zum Titelgewinn bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko führen.

Doch die brasilianische Fußballlegende Giovane Elber (53) glaubt nicht an den Erfolg seines Heimatlandes. Im Interview mit SPORT BILD spricht der Champions-League-Sieger von 2001 Klartext und übt dabei scharfe Kritik an Neymar und Vinicius Junior. Elber äußert sich skeptisch zur Qualifikation Brasiliens, der Nominierung von Neymar und dem Verhalten von Vinicius Junior. Er vergleicht die aktuelle Mannschaft mit früheren Generationen und spricht über die schmerzhafte 1:7-Niederlage 2014 gegen Deutschland.

Elber, der in Europa aufwuchs und sich mehr als Deutscher fühlt, wird die Leistungen Brasiliens bei der WM genau beobachten. Brasilien startet am 14. Juni gegen Marokko ins Turnier. Die weiteren Gruppengegner sind Haiti und Schottland.

Fünfmal wurde die Seleção Weltmeister, zuletzt 2002. Elber zweifelt an Brasiliens WM-Chancen und kritisiert Neymar scharf. Auf die Frage, ob er an den Triumph Brasiliens bei der WM 2026 glaubt, antwortet Elber deutlich: Nein. Die Qualifikation sei nicht gut gewesen, zudem habe es in dieser Zeit drei Trainer gegeben.

Ein Einzug ins Viertelfinale sei möglich, aber den Pokal zu gewinnen, setze voraus, dass vieles zusammenpasst - was in der Kürfe der Zeit nicht passiere. Besonders kritisch äußert er sich über die Nominierung von Neymar. Eine große Mehrheit habe die Neymar-Nominierung gefordert, selbst der Staatspräsident habe sich öffentlich dafür ausgesprochen. Dadurch sei der Druck auf Nationaltrainer Ancelotti immer größer geworden, er habe nicht anders gekonnt.

Elber hätte Neymar nicht nominiert. Vielleicht überrasche Neymar ihn ja und spiele so gut wie vor einigen Jahren, aber daran glaube er nicht. Neymar sei einst ein Weltklassefußballer gewesen, heute nur noch eine Marketingmaschine. Der Wechsel vom FC Barcelona zu Paris St-Germain 2017 sei ein großer Fehler gewesen.

Elber kenne die französische Liga aus seiner Zeit bei Olympique Lyon, sie sei sportlich zu schwach. Ab diesem Zeitpunkt sei es mit Neymar als Fußballer bergab gegangen. Seit Anfang 2025 spiele Neymar wieder für den FC Santos in Brasilien, sei oft verletzt gewesen und habe lange keinen Spielrhythmus gehabt. Wie solle das bei der WM funktionieren?

Aus seiner Sicht müssten die besten Spieler zur WM kommen und auch fit sein. Für Neymar habe Ancelotti Pedro vom FC Chelsea zu Hause gelassen, der eine gute Saison gespielt habe. Das sei nicht fair. Vinicius Junior wird von Elber wegen seines Verhaltens abseits des Platzes kritisiert.

Vinicius Junior spiele bei Real Madrid besser als in der Nationalmannschaft, weil er dort jeden Tag mit seinen Mitspielern trainiere und sie gut kenne. Bei der Seleção treffe er die Kollegen nur alle zwei bis drei Monate, das sei ein anderer Ablauf. Grundsätzlich sei Vinicius Junior nicht sein Lieblingsspieler in der brasilianischen Nationalmannschaft - und auch nicht bei Real. Er mache viel zu viel Theater und sorge außerhalb des Platzes für zu viele Schlagzeilen.

Er sollte sich mehr auf den Fußball fokussieren. Als positives Beispiel nennt Elber Raphinha vom FC Barcelona. Er spiele gut, rede nicht viel und mache kein Theater. So müsse es sein.

Er bedauere, dass bereits die Nominierung der Mannschaft einer Oscar-Verleihung geglichen habe, mit rund 1000 geladenen Gästen. So etwas habe er noch nie gesehen. Elber vergleicht die aktuelle Generation mit früheren und spricht über die 1:7-Niederlage 2014. Früher habe Brasilien Top-Spieler in jeder Top-Liga gehabt, angefangen vom Torwart bis zum Mittelstürmer.

Seit einigen Jahren sei das anders. Allein in Deutschland gebe es keinen Brasilianer mehr mit Top-Format. An seine eigene Zeit zurückdenkend, sei es unheimlich schwer gewesen, in die Nationalmannschaft zu kommen. Seine Konkurrenten seien Romário, Bebeto, Ronaldo oder Ronaldinho gewesen - alles Weltstars.

Heute wäre es für ihn viel einfacher gewesen. Elber rechnet im Viertelfinale mit einem möglichen Duell Brasilien gegen Deutschland. Auf die Frage, wie sehr ihn noch die 1:7-Halbfinal-Niederlage bei der WM 2014 schmerze, antwortet er, dass man dieses Spiel niemals vergessen werde. Es tue und tue jedem Brasilianer immer noch sehr weh und stecke in den Köpfen.

Er sei damals in Belo Horizonte im Stadion gewesen, zusammen mit den Eltern von Thomas Müller. Mit ihnen habe er richtig gefeiert und die Daumen mehr für Deutschland als für Brasilien gedrückt. Elber begründet diese Haltung damit, dass er in Europa, vor allem in Deutschland, als Fußballer groß geworden sei und sich daher mehr als Deutscher fühle, weniger als Brasilianer. Er habe eine Deutschland-Kappe getragen und sich die Nationalfarben Schwarz, Rot, Gold aufs Gesicht gemalt.

Nur seine Frau sei im brasilianischen Trikot dabei gewesen. Nach dem zwischenzeitlichen 0:3 habe sie gesagt, sie habe keinen Spaß mehr, er dagegen habe es genossen. Elber wird die Leistungen von Brasilien bei der WM genau beobachten. Der frühere Stürmerstar bestritt 15 Länderspiele für die Seleção und erzielte sieben Tore.

Brasilien startet am 14. Juni gegen Marokko ins Turnier. Fünfmal wurde die Seleção Weltmeister, zuletzt 2002 in Japan und Südkorea durch ein 2:0 im Finale gegen Deutschland. Davor holten die Brasilianer den Titel 1994 in den USA, 1970 in Mexiko, 1962 in Chile und 1958 in Schweden





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