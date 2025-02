Elden Ring: Nightreign: Koop-Modus für Zwei Spieler!

Elden Ring: Nightreign erweitert sein Gameplay mit einem neuen Koop-Modus für zwei Spieler, basierend auf dem Feedback der Community.

Elden Ring : Nightreign reagiert auf das Feedback der Community und bietet einen Koop-Modus für zwei Spieler an, der von vielen Fans gewünscht wurde. In einem Livestream-Event hatten vier Pressemitglieder und ich die Gelegenheit, Game Director Junya Ishizaki Fragen zu Nightreign zu stellen, darunter auch zu den verschiedenen Spielmodi. Es wurde bekannt gegeben, dass es neben dem bestehenden Modus für drei Spieler nun auch einen Koop-Modus für zwei Personen geben wird.

Die Entwickler betonten, dass der Zusatz-Modus nicht ursprünglich geplant war, aber aufgrund des starken Feedbacks aus der Community und der Bedeutung, die die Spieler ihm beimessen, entwickelt wurde. Die Details zum Balancing in diesem neuen Modus sind aber noch nicht bekannt. Es ist anzunehmen, dass die Gegnerstärke, ähnlich wie beim Solo-Modus, an die Spielerzahl angepasst wird. Bei Nightreign handelt es sich um das erste Spiel von FromSoftware, das speziell für Koop entwickelt wurde und Roguelike- und Battle Royale-Elemente mit dem bekannten Action-Gameplay verbindet. Der Release ist am 30. Mai für PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S und PC geplant.





