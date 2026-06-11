Elder Scrolls 6: Bethesda Celebrates Anniversary, Hints at Development Progress, but No Release Date or Trailer

Elder Scrolls fans have been patiently waiting for news on The Elder Scrolls 6, but Bethesda has yet to provide a release date or trailer. However, the company is celebrating several anniversaries this year and has hinted at development progress. Despite the lack of concrete information, fans remain hopeful for a reveal at the upcoming Summer Game Fest.

Kaum jemand muss so viel Geduld beweisen wie Elder-Scrolls-Fans. Der nächste Teil der Reihe hat immer noch kein Releasedatum, geschweige denn einen richtigen Trailer . Jetzt gibt es immerhin ein kleines Lebenszeichen.

Bethesda feiert dieses Jahr gleich mehrere Jubiläen: Vor 40 Jahren wurde Bethesda Softworks gegründet und vor bald 15 Jahren erschien. Und dann wäre da noch ein unangenehmes Datum: Vor genau 8 Jahren, am 11. Juni 2018, wurde der erste Teaser für Danach geschah ... nichts. Es lässt sich an einer Hand abzählen, wie oft Bethesda seitdem den Skyrim-Nachfolger erwähnt hat.

Neue Trailer, handfeste Infos oder gar ein Releasedatum gibt es bis heute nicht. The Elder Scrolls 6 würde bald den mythischen Status von Half-Life 3 erreichen, wäre es nicht schon offiziell angekündigt. Zum achtjährigen Jubiläum gibt es aber immerhin ein kleines Lebenszeichen. Vor dem diesjährigen Summer Game Fest haben sich Fans wieder Hoffnungen auf einen Reveal von The Elder Scrolls 6 gemacht – und wurden enttäuscht.

In einem InterviewIch würde sagen, eine der größten Herausforderungen in einem Job wie meinem ist der Spagat zwischen dem Wunsch, der Welt all die coolen Sachen zu zeigen, an denen man gerade arbeitet, und dem Wunsch, die Leute schon früh zu begeistern – aber wir wissen auch, dass wir auf den richtigen Moment warten wollen. Und wenn man sich entscheidet, es zu zeigen, soll es das Beste sein, was man zu bieten hat.

Und wenn man das Spiel zeigt, gibt man den Leuten auch das Versprechen: Hey, es kommt bald. Ich kann euch also sagen: Ich war bei Bethesda, habe mit Todd zusammengesessen und gesehen, wie Elder Scrolls gespielt wird – es sieht fantastisch aus und die Entwicklung läuft gut. Und wir werden dafür sorgen, dass wir es zum richtigen Zeitpunkt ankündigen und wirklich enthüllen. Seufz.

Wir erfahren also wieder einmal nichts Neues. Das Einzige, was Booty wirklich verrät, ist, dass die Entwicklung von The Elder Scrolls 6 gut läuft. Etwas anderes würde jemand aus der Xbox-Führungsetage aber auch wohl kaum vor laufender Kamera sagen. Der Xbox-Chef scheint es ähnlich wie Todd Howard zu sehen und will keinen allzu großen Abstand zwischen Reveal und Release.

Wenn The Elder Scrolls 6 also irgendwann gezeigt wird, sind es vielleicht, ähnlich wie bei Fallout 4, auch nur noch wenige Monate bis zur Veröffentlichung. Ein Shadow Drop wie bei Oblivion Remastered ist dagegen eher unwahrscheinlich.

The Elder Scrolls: Die Welt von Morrowind, Oblivion und Skyrim hätte ohne zwei ganz bestimmte D&D-Kampagnen von vor 20 Jahren völlig anders ausgesehenDazu gibt es nur wenige Anhaltspunkte: Im August 2023 bestätigte Bethesda, dass die Vorproduktion abgeschlossen und die eigentliche Entwicklung gestartet ist. 2024 existierten schon frühe Builds des Spiels. Erst in diesem Jahr berichtete Todd Howard davon, dass eine neue Version der Creation Engine für den Skyrim-Nachfolger genutzt werde.

Bethesda arbeitet in jedem Fall mit Hochdruck am neuen Elder Scrolls, während ein kleinerer Teil des Entwicklerteams noch mit Starfield beschäftigt ist. Aktuell gilt 2028 als ein nicht unwahrscheinliches Releasejahr, aber wir werden wohl noch eine ganze Weile im Dunkeln tappen





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