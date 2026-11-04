Elder Scrolls 6: Sentinel Release-Termin verzögert sich bis Ende 2028

Bethesda-Chef Todd Howard und Journalist Jason Schreier bestätigen, dass The Elder Scrolls 6 erst Ende 2028 erscheint. Entlassungen bei Microsoft Xbox belasten die Entwicklung.

Das lang erwartete Rollenspiel " The Elder Scrolls 6" mit dem Arbeitstitel " Sentinel" von Bethesda Softworks wird voraussichtlich frühestens im Jahr 2028 veröffentlicht. Diese zeitliche Einordnung bestätigt der renommierte Gaming-Journalist Jason Schreier über seine Posts auf der Plattform Bluesky. Demnach sei das Projekt noch mehr als zwei Jahre von seiner Fertigstellung entfernt, was einen Marktstart gegen Ende 2028 wahrscheinlich macht.

Entwicklung dauert länger als erwartet

Bereits im Februar 2026 hatte Studio-Chef Todd Howard von deutlichen Fortschritten berichtet und erklärt, dass die Entwicklung einen wichtigen Meilenstein erreicht habe. Dennoch betonte er, dass das Spiel zunehmend konkrete Formen annehme, aber bis zur Fertigstellung noch einige Zeit vergehen werde. Einen konkreten Termin nannte Howard damals nicht, was Hoffnungen auf eine zeitnahe Veröffentlichung dämpfte. Die aktuelle Einschätzung deckt sich mit bisherigen Informationen zum Entwicklungsstand und legt nahe, dass Bethesda trotz der jüngsten Präsentation noch viel Arbeit vor sich hat.

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Personalabbau bei Microsoft Xbox belastet Studio

Erschwert wurde die Situation im Juli durch eine größere Entlassungswelle in Microsofts Xbox-Sparte, deren Auswirkungen auch Bethesda erreichten. Mehr als 50 Mitarbeiter, die zuvor an "The Elder Scrolls 6: Sentinel" beteiligt gewesen sein sollen, verloren Berichten zufolge ihre Arbeitsplätze. Damit kamen Befürchtungen auf, dass die personellen Einschnitte den ohnehin langwierigen Entwicklungsprozess zusätzlich verzögern könnten. Hinzu kamen Berichte über die Stimmung im Studio, die einen absoluten Tiefpunkt erreicht haben soll.

Schwieriges Jahr für Bethesda und Todd Howard

Inwieweit sich die Lage innerhalb des Entwicklerteams seitdem sowohl personell als auch hinsichtlich des Arbeitsklimas stabilisiert hat, bleibt offen. Für Bethesda ist 2026 damit ein besonders schwieriges und zugleich bedeutendes Jahr in der Entwicklung des Rollenspiels. Unter den angespannten Rahmenbedingungen wächst auch der Erfolgsdruck. Da "The Elder Scrolls 6" laut Einschätzung von Experten eine besonders wichtige Rolle für die Zukunft des Studios spielen dürfte, dürften Todd Howard und sein Team entsprechend großen Wert darauf legen, die langjährige Entwicklung mit einem überzeugenden Ergebnis abzuschließen.

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Hintergrund der Ankündigung im Jahr 2018

Die ungewöhnlich lange Entwicklungszeit begann allerdings schon Jahre vor den jüngsten Problemen. Bereits 2018 kündigte Bethesda den neuen Titel erstmals mit einem kurzen Teaser an, ohne damit einen baldigen Marktstart in Aussicht zu stellen. Dabei soll das Studio mit der frühen Enthüllung vor allem ein anderes Ziel verfolgt haben: Nach der Präsentation des auf Multiplayer ausgelegten Fallout 76 sollten insbesondere die Anhänger klassischer Einzelspieler-Rollenspiele die Gewissheit erhalten, dass Bethesda auch weiterhin an entsprechenden Titeln arbeitet. Jason Schreier erinnerte kürzlich daran, dass viele vergessen, dass The Elder Scrolls VI nur 2018 angekündigt wurde, um den Schock von Fallout 76 abzufedern.

Vergangenheit der Serie zeigt lange Wartezeiten

Wie lange die Rollenspielreihe inzwischen auf eine neue Hauptausgabe wartet, zeigt ein Blick auf "The Elder Scrolls V: Skyrim", dessen Veröffentlichung sich in der kommenden Woche zum 15. Mal jährt. Allein seit der ersten Ankündigung von "The Elder Scrolls 6" sind mittlerweile mehr als acht Jahre vergangen, während Bethesda mit "Sentinel" weiterhin am Nachfolger arbeitet. Sollte Jason Schreier mit seiner aktuellen Einschätzung richtigliegen, würden zwischen der ursprünglichen Enthüllung und dem tatsächlichen Release letztlich mehr als zehn Jahre liegen.