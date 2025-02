Elefantenherde zieht in neues Zuhause: Tröten und Ohrenschlackern im australischen Zoo

Eine neunköpfige Elefantenherde ist in ein deutlich größeres Gehege im Werribee Freiluftzoo umgezogen. Die Tiere reisten in Spezialcontainern und freuen sich über ihr neues Zuhause mit Schlammbädern, Sandgruben und viel Platz zum Spazieren.

Ein australischer Zoo meldet fröhliche Stimmung und viel Tröten, nachdem eine neunköpfige Elefanten herde in ihr neues Zuhause umgezogen ist. Die Victoria Zoos verlegten die Tiere über mehrere Tage hinweg von Melbourne in ein deutlich größeres Gehege im Werribee Freiluftzoo. Der Umzug war notwendig geworden, weil die Gruppe, bestehend aus einem männlichen und fünf weiblichen Tiere n, zuletzt Nachwuchs bekommen hatte.

Drei Kälber seien in den vergangenen 18 Monaten in Melbourne geboren worden, teilte der Zoo mit. Das neue Zuhause ist genauso groß wie der gesamte Melbourner Zoo und bietet den Elefanten ein Umfeld, das sich mehr an deren natürlichen Lebensräumen orientiert: Schlammbäder, Sandgruben, weite Flächen und somit mehr Platz zum Spazieren, Futter suchen und „Socialisen“.Die Tiere reisten in speziellen – natürlich belüfteten – Containern etwa 40 Kilometer auf einem Lkw. Die Tierpfleger hatten die Elefanten über Monate hinweg an diese Container gewöhnt. Worauf man sie aber nicht hatte vorbereiten können, war der kurzzeitige Moment in der Luft, als die Container auf die Lastwagen gehoben wurden. Während des Transports banden die Tierpfleger die Elefanten mit einem Gurt um den Fuß fest, in den Kurven seien die Fahrer besonders vorsichtig gewesen. Der männliche Elefant Luk Chai war der erste, der vor einer Woche in sein neues Gehege verlegt wurde. Danach folgten an zwei Tagen die weiblichen Tiere und der Nachwuchs.Lucy Truelson, Elefanten-Experten im Werribee Open Range Zoo, sagte in einem Instagram-Video: „Es war eine absolute Erleichterung, die letzten Elefanten ihre Container zu verlassen zu sehen. Als sie alle wieder zusammen waren, war es, als wären sie nie getrennt gewesen.“ Die Tiere hätten sehr viel kommuniziert. Bei Elefanten heißt das unter anderem: Tröten, Ohrenschlackern und gegenseitige Rüsselberührungen. Truelson sprach von einer „eingeschworenen Gruppe“. Das Verhalten zeige, dass die Tiere zufrieden sind, sich wohlfühlen und aufblühen. „Dafür haben wir es gemacht“, fügte sie gerührt hinzu. Auch befindet sich Luk Chai noch in einem separierten Gehege. Wenn sich alle Tiere eingelebt haben, darf auch der Elefantenbulle seine Familie wiedersehen – mit Sicherheit wird es dann wieder laut im Elefantengehege





