Elektrische Zahnbürsten für Kinder: Vier Modelle im Test

Immer mehr Kinder putzen ihre Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste. Doch was können die Bürsten mit Smartfunktion? Vier aktuelle Modelle im Test: Das ist die Idee elektrischer Zahnbürsten im Kita- und Grundschulalter. Vier Modelle für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren im Vergleich.

Immer mehr Kinder putzen ihre Zähne mit einer elektrischen Zahnbürste. Doch was können die Bürsten mit Smartfunktion ? Vier aktuelle Modelle im Test : Das ist die Idee elektrischer Zahnbürsten im Kita- und Grundschulalter.

Vier Modelle für Kinder im Alter von drei bis sechs Jahren im Vergleich. Zahnärzte empfehlen Eltern, ihren Kindern ab dem ersten Zahn regelmäßig die kleinen Beißer zu putzen. Ab einem Alter von ca. drei Jahren tasten sich die meisten Kinder langsam selbst ans Putzen heran. In der Regel starten die Kleinen mit Handzahnbürsten, so empfehlen es auch Zahnärzte wie Dr. Thomas Breyer, Vorsitzender der Landeszahnärztekammer Sachsen.

Doch auch Elektrische Zahnbürsten können Kindern bei der Zahnpflege helfen. Einige Hersteller bieten spezielle Modelle für Kinder ab drei oder sechs Jahren an. Unsere Autoren haben vier Geräte mit Smart-Funktion mit ihren Kindern getestet





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