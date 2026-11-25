Porsche plant den ersten vollelektrischen Boxster für 2027. Mit virtueller Schaltung, E-Shift-Technologie und 70 bis 80 kWh Akkukapazität zielt der Hersteller auf unter 100.000 Euro.

Die Marke Porsche kündigt die elektrische Zukunft ihres legendären Sportwagens an. Bis zum Jahr 2027 plant der Automobilhersteller die Markteinführung des ersten vollelektrischen Boxster. Dieses Modell soll gezielt auch traditionelle Verbrenner-Fans ansprechen, indem es klassische Fahrempfindungen durch moderne Elektrotechnik simuliert.

Virtuelle Schaltung und künstlicher Sound

Die zentrale Innovation im Cockpit des neuen Fahrzeugs ist das System E-Shift. Dieses erlaubt es Fahrern, über Schaltwippen am Lenkrad Gangwechsel zu simulieren. Der Prozess wird durch einen digitalen Drehzahlmesser und taktile Schaltrucke unterstützt. Zudem ist ein künstlicher Sound integriert, der an den echten Boxster GTS der Baureihe 981 erinnert.

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Das System reagiert präzise auf Eingaben des Fahrers. Wer zu spät schaltet, wird durch einen simulierten Drehzahlbegrenzer bei knapp 8000 Touren zur Kasse gebeten. Diese digitale Rückmeldung soll das Erlebnis einer mechanischen Schaltung so nah wie möglich nachbilden. Gleichzeitig bietet das System die Option, durch gleichzeitiges Ziehen beider Schaltwippen einen zusätzlichen Beschleunigungs-Boost zu aktivieren.

Leistungswerte und technische Spezifikationen

Die Leistungsdaten des Prototyps fallen sportlich aus. Das Topmodell soll in weniger als drei Sekunden von null auf hundert Kilometer pro Stunde beschleunigen. Die elektronisch begrenzte Höchstgeschwindigkeit liegt bei zweihundertfünfzig Kilometern pro Stunde. Zur Unterstützung der Fahrdynamik verfügt der Roadster über eine Hinterachslenkung.

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Die Energieversorgung erfolgt über eine Batterie mit einer Kapazität von siebzig bis achtzig Kilowattstunden. Diese Batterie ist nicht im Fahrzeugboden, sondern direkt hinter den Sitzen verbaut. Diese Platzierung ähnelt der Position des früheren Boxermotors und trägt zu einer tiefen Sitzposition bei. Die Reichweite wird auf möglicherweise fünfhundert Kilometer geschätzt.

Die Ladeinfrastruktur profitiert von der 800-Volt-Technologie. Diese Architektur ermöglicht eine deutlich schnellere Ladenutzung im Vergleich zu herkömmlichen 400-Volt-Systemen. Porsche gibt aktuell keine offiziellen Werte zur genauen Ladezeit an, verspricht aber eine hohe Effizienz beim Tanken.

Preiskalkulation und Marktpositionierung

Porsche strebt einen Einstiegspreis von weniger als hunderttausend Euro an. Dieses Ziel soll den Elektrosportwagen mindestens vierzigtausend Euro unter dem Preis des 911 positionieren. Die Marke hält den endgültigen Preis derzeit noch geheim, die Strategie zielt jedoch auf eine breitere Erschließung des Marktes ab. So sollen auch Kunden angesprochen werden, die das Einstiegssegment im Luxus-Sportwagen-Sektor suchen.

Zum Startzeitpunkt sind zwei Versionen mit Hinterradantrieb geplant. Diese Aufteilung soll eine klare Hierarchie innerhalb der Modellpalette schaffen. Eine zukünftige Entwicklung ist die Einführung eines elektrischen Cayman, der auf der gleichen Technologiebasis aufbauen wird. Diese Modellstrategie zeigt den klaren Willen des Herstellers, die Elektromobilität in den Sportwagenbereich zu tragen.

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Fahrspaß und Zukunftsausblick

Erste Fahrten mit dem Prototypen zeigen, dass der Fahrspaß im Vordergrund steht. Die Kombination aus brutaler Beschleunigung und der illusionären Schaltung erzeugt ein hohes Maß an Emotionalität. Ob diese Maßnahmen die eingefleischten Verbrenner-Fans überzeugen können, wird die Zukunft zeigen. Der Elektrosportwagen ist darauf ausgelegt, das typische Porsche-Erlebnis auch ohne Verbrennungsmotor zu gewährleisten.