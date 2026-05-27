Elektro‑Dienstwagen der EU‑Kommission kämpfen mit Ladepausen zwischen Brüssel und Straßburg

Mitarbeiter berichten, dass die Elektro‑Flotte der EU‑Kommission auf der Strecke Brüssel‑Straßburg häufig lange Ladepausen einlegen muss, was die Fahrzeit deutlich erhöht und die Klimaziele der Kommission gefährdet.

In Brüssel herrscht Aufruhr innerhalb der EU‑Kommission, weil die Elektro‑ Dienstwagen der europäischen Ministerinnen und Minister die typische Strecke von etwa 440 Kilometern zwischen den beiden Amtssitzen Brüssel und Straßburg häufig nicht ohne eine zusätzliche Ladepause bewältigen können.

Laut mehreren Mitarbeitern aus acht verschiedenen Kabinettsbüros dauert die Fahrt, die bereits rund fünf Stunden in Anspruch nimmt, durch einen obligatorischen Ladehalt von zwanzig bis dreißig Minuten häufig deutlich länger. Die Stoßzeiten an den Ladestationen in Luxemburg, die für den Zwischenstopp genutzt werden, verlängern den Gesamtreise­zeitraum bis zu einer zusätzlichen Stunde, sodass manche Fahrten sogar sieben Stunden beanspruchen.

Die Betroffenen berichten, dass die aktuelle Flotte - zu einem großen Teil bestehend aus größeren BMW‑Modellen - für Langstrecken ohne Zwischennachladen nur bedingt geeignet ist. Selbst Versuche, durch langsameres Fahren den Energieverbrauch zu senken, haben sich als wenig wirksam erwiesen, weil die verlängerte Fahrzeit die erhofften Einsparungen wieder auflöst. Das Problem wirft ein grelles Schlaglicht auf die anhaltenden Schwächen der europäischen Klimapolitik, insbesondere im Bereich der Elektromobilität.

Seit der Einführung des Projekts zur Klimafreundlichkeit des eigenen Dienstwagennachwuchses im Jahr 2022 hat die Kommission das Ziel verfolgt, bis 2027 eine komplett emissionsfreie Flotte von 128 Fahrzeugen zu betreiben. Aktuell fahren etwa achtzig Prozent der Dienstwagen elektrisch, doch die unzureichende Reichweite und das spärliche Ladenetzwerk halten dem ambitionierten Vorhaben deutlich im Wege. Kritiker aus der Automobilbranche sowie Umweltaktivisten hatten bereits früher auf diese Diskrepanz hingewiesen.

In einer kürzlich abgehaltenen Sitzung der Kommissare soll das Thema erneut zur Sprache gekommen sein; ein Kommissar habe sich ausdrücklich über die Unannehmlichkeiten beschwert und gefordert, dass die Beschaffung geeigneter Langstrecken‑Elektrofahrzeuge beschleunigt werde. Einige Ministerinnen und Minister haben bereits alternative Reisemöglichkeiten gewählt, um die ineffizienten Ladepausen zu umgehen. So soll der ungarische Kommissar Olivér Várhelyi zeitweise lieber einen Kleinbus mit Team anstelle des offiziellen Dienstwagens genutzt haben, um flexibel und ohne Ladeunterbrechungen nach Straßburg zu gelangen.

Andere Kolleg*innen meiden den Zug, weil vertrauliche Telefonate während der Zugfahrt nicht gewährleistet werden können. Die Präsidentin der Kommission, Ursula von‑der‑Leyen, soll von den Ladeproblemen nicht betroffen sein, weil ihr Fahrzeug aus Sicherheitsgründen gepanzert ist und bislang kein geeignetes gepanzertes Elektro‑Modell verfügbar ist. Die anhaltenden Beschwerden zeigen, dass trotz politischer Zielvorgaben die infrastrukturellen Rahmenbedingungen für eine flächendeckende Elektromobilität in der EU noch erheblich verbessert werden müssen, bevor die ambitionierten Klimaziele tatsächlich erreicht werden können





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Elektromobilität EU‑Kommission Klimapolitik Dienstwagen Ladeinfrastruktur

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