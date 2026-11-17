BMW stellt den rein elektrischen M3 vor. Mit 850 PS, 1200 Newtonmetern und bis zu 650 Kilometern Reichweite definiert das Fahrzeug die Zukunft der M-Power ohne Verbrenner neu.

BMW arbeitet intensiv an einer elektrischen Variante des legendären M3, die darauf ausgelegt ist, selbst traditionelle Benziner-Fans von der Zukunft der M-Power zu überzeugen. Das neue Fahrzeug soll mit vier einzelnen Elektromotoren, einem enormen Drehmoment von 1200 Newtonmetern und einer prognostizierten Reichweite von bis zu 650 Kilometern aufwarten. Diese technologische Umstellung markiert einen historischen Wendepunkt, da die Sportlimousine erstmals vollständig ohne Verbrennungsmotor konzipiert wird und die Marke beweisen will, dass hohe Performance auch ohne Auspuff möglich ist.

Technische Daten und Antriebskonzept

Die technische Spezifikation des Elektro-M3 zeigt eine beeindruckende Leistungsdichte. Das Fahrzeug liefert satte 850 PS und ein konstantes Drehmoment von 1200 Newtonmetern. Jeder der vier Räder wird dabei von einem separaten Elektromotor angetrieben. Diese Architektur ermöglicht es der Elektronik, die Kraftverteilung blitzschnell zu steuern und so eine maximale Traktion sowie optimierte Kurvengeschwindigkeiten zu gewährleisten. Die Energieversorgung übernimmt ein Akku mit einem Fassungsvermögen von rund 100 Kilowattstunden, der laut den Angaben von BMW bis zu 650 Kilometer nach dem WLTP-Standard ermöglichen soll.

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Fahrerlebnis und simulierte Schaltvorgänge

Bei Tests auf einem Gelände in Südfrankreich konnte die BILD-Zeitung den noch getarnten Elektro-M3 erproben und berichtete von einem gewaltigen Antritt. Obwohl das Fahrzeug über kein klassisches mechanisches Getriebe verfügt, simuliert die integrierte Elektronik sechs Gänge. Fahrer können mittels Schaltwippen künstliche Gangwechsel auslösen, die durch kurze Zugkraftunterbrechungen und einen futuristischen Motorsound begleitet werden. Diese Funktion sorgt für ein überraschend sportliches Gefühl und macht laut Berichten großen Fahrspaß, lässt sich aber bei Bedarf auch zugunsten eines lautlosen Betriebs ausschalten.

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Handling und Fahrdynamik

Die individuelle Ansteuerung der vier Elektromotoren ermöglicht eine präzise Regelung der Räder in schnellen Kurven. Trotz eines wahrscheinlichen Gesamtgewichts von deutlich über zwei Tonnen verschwindet die Masse des Fahrzeugs nicht vollständig, fällt jedoch bei der Lenkung weniger auf als ursprünglich erwartet. Das Fahrzeug ist in der Lage, sich erstaunlich präzise zu bewegen und soll sogar spektakuläre Drifts beherrschen. Diese Fähigkeit demonstriert, wie die moderne Elektronik die traditionelle Fahrdynamik eines M-Modells auf die elektrifizierte Plattform überträgt.

Zukunft der M-Baureihe

Die Markteinführung des Elektro-M3 signalisiert den Beginn einer neuen Ära für BMW M Power. Mit diesem Schritt will das Unternehmen zeigen, dass die DNA der Marke auch im Zeitalter der Elektromobilität bestehen kann. Die Kombination aus hoher Leistung, innovativer Antriebstechnik und bewahrtem Fahrspaß soll die Lücke zwischen traditioneller Ingenieurskunst und moderner Technologie schließen. Experten sehen in der Entwicklung einen wichtigen Schritt, um die Begeisterung für die Marke auch bei Kunden zu halten, die bislang nur mit Verbrennern verbunden waren.