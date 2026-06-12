Elektro versus Benziner: Mercedes EQE 500 gegen E 450 im Direktvergleich

Ein detaillierter Vergleich zwischen dem elektrischen Mercedes EQE 500 und dem benz betriebenen E 450: Leistung, Reichweite, Komfort und Kosten auf dem Prüfstand.

Im Vergleich der Antriebsarten in der Mercedes -Oberklasse steht der elektrische EQE 500 (ab 84.764 Euro) dem benzinbetriebenen E 450 (ab 82.574 Euro) gegenüber. Die Frage nach dem lohnenderen Antrieb für welchen Nutzerkreis wird anhand von Leistung, Reichweite , Komfort und Kosten beleuchtet.

Der EQE 500 wurde jüngst seitens des Herstellers optimiert: 41 zusätzliche PS, verbesserte Software und ein optimiertes Akku-Management verleihen ihm ein agileres, direkteres und spontaneres Fahrverhalten als dem E 450. Auf der Autobahn jedoch zeigt der Benziner seine Überlegenheit: Mit einer Höchstgeschwindigkeit von 250 km/h übertrifft er den EQE, der bei 210 km/h abgeregelt wird.

Bei Langstreckenfähigkeit ist der E 450 klar im Vorteil: Er legt circa 700 Kilometer nach einer Betankung zurück, während der EQE 500 bereits nach etwa 335 Kilometern eine Ladepause benötigt. Beim Komfort hat der Elektroantrieb leichte Vorteile: Er arbeitet geräuschärmer und dämpft Fahrbahnunebenheiten besser, während im E 450 vereinzelt feine Vibrationen spürbar sind. Beide Modelle bieten ein luxuriöses Ambiente und ein großzügiges Raumgefühl, wobei der E 450 im Fond mehr Kopffreiheit und Breite sowie ein größeres Kofferraumvolumen bietet.

Die Kostenanalyse zeigt, dass der EQE zwar sechs Jahre Wartung bis 90.000 km inklusive hat, aber pro Kilometer trotz staatlicher Förderung von 6000 Euro mit etwa 1,14 Euro zu Buche schlägt, während der E 450 auf 1,02 Euro kommt - ein Unterschied von rund 22 Cent je Kilometer. Zudem ist der Wertverlust beim Elektroauto höher, was die Gesamtkosten weiter belastet





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