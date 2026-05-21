Elektroautos boomt: Spritpreise treiben Nachfrage und Preise an

Der Elektroautosmarkt erlebt einen starken Aufschwung, der durch steigende Spritpreise verstärkt wird. Die Nachfrage nach Elektroautos steigt, was zu einem Rückgang der verfügbaren Gebrauchtwagen führt. Modelle wie Tesla Model Y und Model 3 sowie der BMW iX3 sind besonders gefragt.

Der Elektroautomarkt boomt – und die hohen Spritpreise machen Stromer noch attraktiver. Laut Kraftfahrt-Bundesamt stiegen die Neuzulassungen im April 2026 um satte 41,3 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat.

Gleichzeitig werden die Gebrauchtwagen knapp: Das Onlineportal mobile.de meldet ein abnehmendes Angebot an E-Autos. Die Vielfalt auf dem Elektromarkt wächst – und das zieht Käufer an. Prof. Ferdinand Dudenhöffer vom Center Automotive Research zu BILD: „Die hohen Benzinpreise geben demRückenwind. Bei Gebrauchten ist der Preisunterschied zwischen Verbrenner und Elektroauto auch geringer als bei Neuwagen.

Der günstige Unterhalt macht Elektroautos zusätzlich attraktiv.

“ Doch das steigende Interesse hat Folgen: Durch die hohe Nachfrage sank die Zahl der angebotenen Fahrzeuge bei mobile.de innerhalb eines Monats um 17,6 Prozent! Gleichzeitig stieg der Durchschnittspreis eines gebrauchten Elektroautos auf der Plattform auf 34.220 Euro – ein Plus von 1,8 Prozent im Vergleich zum März. Auf welche Autos die Käufer besonders scharf sind, verraten die Inseratsaufrufe auf mobile.de.

Hier wurden allerdings nur Modelle berücksichtigt, die mehr als 200 Mal auf der Seite angeboten wurden, also in ausreichender Zahl auf dem Markt zur Verfügung stehen. Besonders gefragt sind laut dem Onlineportal folgende Elektro-Modelle: ▶ Die Teslas Model Y und Model 3. Das SUV Model Y wird für durchschnittlich 34.000 Euro angeboten, die Limousine Model 3 für 26.900 Euro.

Punktet beim Kunden: Eine hohe Nachfrage wurde auch beim BMW iX3 festgestellt▶ Der Mini Cooper SE, seit 2019 im Rennen, ist für 21.200 Euro zu haben und wurde 2026 al





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