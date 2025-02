Elektrobusse: Marktreife trotz Förder-Aus

Elektrobusse sind die Zukunft des öffentlichen Nahverkehrs, doch das plötzliche Förder-Aus des Bundes sorgt für Unsicherheit. Trotz der Herausforderungen sehen Experten die Marktreife der Elektrobusse in greifbarer Nähe. Auf der mobility move Fachmesse in Berlin werden die neuesten Entwicklungen im Bereich der Elektromobilität vorgestellt.

Wenn die Busflotten in Deutschland sauberer werden sollen, geht das vor allem mit elektrischen Antrieben. Doch die Aufbruchstimmung wurde 2024 mit dem Förder-Aus vom Bund jäh gedämpft. Bei der 16. Elektrobuskonferenz des VDV will die Branche wieder nach vorne schauen – und auch die Themen jenseits der Politik diskutieren. Der ÖPNV sorgt bereits heute für deutlich geringere Emissionen als der Individualverkehr – vor allem in den Großstädten.

Und werden die Busflotten auf elektrische und damit lokal emissionsfreie Antriebe umgestellt, steigt der Umweltvorteil weiter. Mit einer höheren Auslastung – also vor allem Verlagerungseffekte weg vom eigenen Auto hin zu Bus und Bahn – kann die Mobilität noch nachhaltiger werden. Dennoch ist die Stimmung in der Branche – freundlich ausgedrückt – nicht optimal. Elektrobusse sind zwar nachweislich sauberer, aber auch teurer in der Anschaffung und die Depots müssen umgerüstet werden. Dabei sind die Betreiber auf Fördermittel angewiesen, da die Investitionen kaum aus dem laufenden Betrieb zu stemmen sind. Nach dem plötzlichen Förder-Aus vom Bund stehen viele geplante E-Bus-Bestellungen auf der Kippe. In Berlin statt. Die Fachmesse von mobility move soll zeigen, wie der bereits effiziente straßengebundene ÖPNV noch effektiver werden kann. Wir haben im Vorfeld der Messe mit Martin Schmitz, Geschäftsführer Technik des Verbands Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV), und Michael Küster, Vorstandsvorsitzender beim Forum für Verkehr und Logistik, über den Status quo bei Elektrobussen und die Erwartungen an die Fachmesse gesprochen. Herr Küster, Sie sind seit 2008 Geschäftsführer beim Forum für Verkehr und Logistik. Während es damals quasi nur um den Diesel ging, haben im Bus-Bereich inzwischen auch Elektro-Antriebe eine große Bedeutung. Hätten Sie sich das 2008 so vorgestellt? Ehrlich gesagt Nein. Wir sind 2009 mutig mit diesem Thema und der Vorgänger-Veranstaltung der mobility move gestartet. Dabei sind wir seinerzeit in der Branche auch auf Gegenwehr gestoßen. Die erste Konferenz hatte 70 Teilnehmende inklusive den Referierenden. Das Thema bekam aber in den nächsten Jahren deutlich Zulauf. Mittlerweile diskutieren wir nicht mehr darüber, ob elektrische Antriebe im straßengebundenen ÖPNV eine Lösung sind, sondern wie die konkrete Umsetzung aussieht. 2015 fand begleitend zur Konferenz die erste Fachmesse statt. Heute sind wir im deutschsprachigen Raum rund um Elektrobusse – egal ob mit Batterie oder Wasserstoff angetrieben – die größte Branchenveranstaltung mit mehr als 1.500 Teilnehmenden und mehr als 90 Ausstellern. Herr Schmitz, die E-Busse haben sich in den vergangenen Jahren stetig verbessert – größere Batterien, niedrigere Verbräuche und höhere Reichweiten. Sind die E-Busse technisch inzwischen so weit, dass die den Ansprüchen der ÖPNV-Betreiber genügen? Vor rund 15 Jahren bestanden noch Zweifel, ob Elektrobusse eine Rundstrecke von neun Kilometern im Fahrgastbetrieb schaffen könnten. Deswegen wurde alle drei Kilometer eine Nachladestation installiert. Heute werden Fahrzeuge mit Fahrleistungen bis 400 Kilometern Reichweite angeboten und alle Fahrzeughersteller bieten auch Busse mit elektrischen Antrieben an. Auf der mobility move werden voraussichtlich 20 in der Fachmesse zu sehen sein. All das zeigt, dass der Wettbewerb und der Markt funktionieren. Über die Jahre hinweg konnten viele Erfahrungen in die Weiterentwicklung der Systeme, der Lade- und Betriebshofsmanagement-Software, der Diagnose-Tools etc. einfließen. Zwar liegt die Verfügbarkeit von Elektrobus-Systemen auf Grund der höheren Komplexität noch unter gut gemanagten Diesel-Bus-Flotten, aber der Einsatz ist in den allermeisten Anwendungsfällen möglich. Wie steht es um die Zuverlässigkeit? Bei den frühen Exemplaren, wo teils noch mit der Ladetechnik experimentiert wurde, gab es viele Ausfälle, eine schlechte Ersatzteil-Versorgung und entsprechend negative Schlagzeilen. Sind die großen Themen inzwischen aussortiert? Im Vergleich zu den Anfängen haben wir in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht. Im Rahmen der stetig steigenden Stückzahlen haben wir es vom Experimentieren zur Marktreife gebracht. Eine ganze Reihe an Verkehrsunternehmen setzt im Betrieb schon heute auf elektrische Antriebe. Das wäre kaum so, wenn die Fahrzeuge keinen verlässlichen Einsatz ermöglichen. Die größten Herausforderungen rund um Zuverlässigkeit und Reichweite haben wir überwunden. Jetzt geht es um den weiteren Markthochlauf. vor einem Jahr noch „Kinderkrankheiten“ erwähnt – zumindest bei seinen Elektrobussen in Münche





