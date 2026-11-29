Die Elektrifizierung von Polizei-Fuhrparks ist längst keine Zukunftsvision mehr: Niedersachsen setzt seit zwölf Jahren auf Elektromobilität und bringt bald

Die Elektrifizierung von Polizei-Fuhrparks ist längst keine Zukunftsvision mehr: Niedersachsen setzt seit zwölf Jahren auf Elektromobilität und bringt bald eine dreistellige Zahl vollelektrischer Streifenwagen in seine Polizei-Flotte.

Rico Wiersig von der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen berichtete bei electrive LIVE darüber, wo E-Autos im Einsatz bereits gut funktionieren – und wo es noch Herausforderungen gibt. Die Polizei mit Elektroautos auf Streife zu schicken, galt lange als gewagtes Experiment. Zu gering sei die Reichweite, zu langsam das Nachladen und im Ernstfall könne ein flüchtender Straftäter schneller sein als der Akku des Verfolgerfahrzeugs. Diese Vorbehalte kennt auch Rico Wiersig von der Zentralen Polizeidirektion Niedersachsen.

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Doch nach zwölf Jahren an praktischen Erfahrungen mit E-Autos fällt seine Bilanz deutlich entspannter aus: Die Elektromobilität ist im Polizeialltag angekommen. Und im Pkw-Bereich sieht er inzwischen kaum noch technische Hindernisse für eine vollständige Umstellung. Die Rahmenbedingungen sind dabei klar vorgegeben. Das niedersächsische Klimagesetz schreibt vor, dass ab 2030 nur noch Dienstfahrzeuge mit sauberen Antrieben betrieben werden dürfen.