Elektros Inc. treibt Schutz seines EV-Ladepatents voran: Volkswagen prüft Technologie

Elektros Inc. (OTC PINK:ELEK) gibt ein Update zu seinen IP-Initiativen rund um das US-Patent Nr. 12.522.100 für eine Multi-Port-Ladevorrichtung für Elektrofahrzeuge. Der Konzern erhielt eine Antwort von Volkswagen, die die Prüfung des Patents bestätigt.

Elektros Inc. (OTC PINK:ELEK) hat ein wichtiges Update zu seinen Initiativen im Bereich des geistigen Eigentums rund um das US-Patent Nr. 12.522.100 mit dem Titel 'Multi-Port Charging Assembly for Electric Vehicles' veröffentlicht.

Das Unternehmen erhielt kürzlich eine Korrespondenz von den Anwälten für geistiges Eigentum der Volkswagen Group of America, die den Eingang der Mitteilung von Elektros bezüglich der patentierten EV-Ladetechnologie bestätigt. Darin wird angekündigt, dass das Rechtsteam von Volkswagen das Patent und die in dem Schreiben aufgeworfenen Fragen prüfen wird. Elektros ist überzeugt, dass der Schutz und die Durchsetzung seines IP-Portfolios eine wichtige Verantwortung gegenüber seinen Aktionären darstellt.

Das Management bleibt bestrebt, den Wert seiner patentierten Technologien zu sichern und sicherzustellen, dass seine Rechte am geistigen Eigentum angemessen respektiert werden. Shlomo Bleier, Chief Executive Officer von Elektros Inc., betonte: 'Unser Patent repräsentiert jahrelange Forschung, Entwicklung und Hingabe. Wir glauben, dass innovative Ladelösungen weiterhin eine wichtige Rolle in der zukünftigen Entwicklung der Elektrofahrzeug-Infrastruktur spielen werden. Als Unternehmen bleiben wir wachsam beim Schutz unseres geistigen Eigentums und bei der Weiterentwicklung von Technologien, die das EV-Besitzerlebnis verbessern sollen.

' Die patentierte Multi-Port-Ladevorrichtung von Elektros zielt darauf ab, eine der größten Herausforderungen bei der Einführung von Elektrofahrzeugen zu bewältigen: Ladekomfort und Ladezeit. Die Technologie ermöglicht das gleichzeitige Laden mehrerer Fahrzeuge an einer einzigen Station, was die Effizienz von Ladeparks erheblich steigert und die Wartezeiten für die Nutzer verkürzt. Der Vorstoß von Elektros erfolgt in einer Zeit, in der der globale Markt für EV-Ladeinfrastruktur rasant wächst.

Analysten prognostizieren, dass die Zahl der öffentlichen Ladepunkte bis 2030 weltweit auf über 50 Millionen steigen wird. Patente wie das von Elektros sind daher von strategischer Bedeutung, da sie technologische Alleinstellungsmerkmale sichern und Lizenzierungsmöglichkeiten eröffnen. Die Reaktion von Volkswagen zeigt, dass große Automobilhersteller die IP-Landschaft genau beobachten und bereit sind, sich mit Patentinhabern auseinanderzusetzen. Elektros sieht darin eine Bestätigung seines Ansatzes, die eigenen Technologien aktiv zu verteidigen.

Das Unternehmen plant, auch weiterhin mit anderen Marktteilnehmern in Kontakt zu treten, um die Einhaltung seiner Patente zu gewährleisten und mögliche Kooperationen auszuloten. Die Zukunft der Elektromobilität hängt maßgeblich von einer leistungsfähigen Ladeinfrastruktur ab, und Elektros positioniert sich als ein wichtiger Akteur in diesem Bereich





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Elektros Inc. EV-Ladepatent Volkswagen Multi-Port-Ladevorrichtung Geistiges Eigentum

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