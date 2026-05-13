Elena Miras: Karriere, Aus aus Reality-Shows und neue Karriere als Reality-Dokumenterin

Elena Miras ist eine Schweizer Reality-Sternin, die bereits in mehreren Formatierungen erfolgreich war. Ihre Karriere begann mit der Teilnahme an "Love Island", wo sie zusammen mit Jan Sokolowsky gewann und später sogar die Show "Sommerhaus der Stars" gewann. Sie startete jedoch auch im TV, indem sie mit einem Account-Managerenjob für eine Schweizer Telefonfirma arbeitete. Später trat sie in weiteren Formaten auf, wie"Promiboxen", "Promi-Büßen" und "Kampf der Realitystars", bevor sie ihre Karriere als Reality-Dokumenterin begann. Ihre persönliche Doku "Elena fucking Miras" gibt Einblick in ihre TV-Welt und ihr Privatleben.

1992 in der Schweiz geboren. Die Eltern stammten beides aus Spanien, weshalb sie zweisprachig aufwuchs. Miras hat außerdem einen Bruder und eine Schwester. Vor ihrer TV-Karriere arbeitete Elena als Account-Managerin bei einem Schweizer Telefonanbieter.

Ihre ersten Schritte immachte sie 2017 mit der Teilnahme bei "Love Island". Dort lernte sie Jan Sokolowsky kennen und konnte die Show sogar zusammen mit ihm gewinnen. Die Beziehung endete schnell, und wenig später verliebte sich Elena Miras in Mike Heiter, der in der Staffel den dritten Platz belegte. 2019 zog das Paar gemeinsam ins "Sommerhaus der Stars". Ihre Streitereien und spitzen Sprüche sorgten für Aufsehen, brachten ihnen aber auch den Sieg und 50.000 Euro Preisgeld.

Für Miras ging es im schnellen Tempo weiter: Sie nahm an der 14. Staffel von "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!

" teil und belegte den 6. Platz. Während ihrer TV-Karriere trat sie in zahlreichen weiteren Formaten auf: Beim "Promiboxen" unterlag sie zwar Anastasiya Avilova, doch 2022 gewann sie die dritte Staffel von "Kampf der Realitystars". Noch im selben Jahr nahm sie am "Promi-Büßen" teil, wo sie sich öffentlich mit ihren TV-Ausrastern auseinandersetzte.

Im Sommer 2024 kehrte Elena Miras, zur Freude ihrer Fans, ins Jubiläums-"Sommer-Dschungelcamp" zurück. Doch an Tag 14 musste sie die Reißleine ziehen. Die Prüfung "Alles was quält" wurde zu ihrem Endgegner. Zusammen mit Tieren sollte sie in einen Sarg eingeschlossen werden.

Aufgrund ihrer Platzangst bekam Miras solch eine Panik, dass sie schließlich den Satz "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!

" schrie, was ihr Aus für die Show bedeutete. Auch wenige Monate später war die Show bei "Promi Big Brother" vorzeitig für sie zu Ende. Aus gesundheitlichen Gründen musste sie den Container verlassen. 2025 war sie als neue Single-Dame in der vierten Staffel von "Make Love, Fake Love" unterwegs. Dort suchte sie erneut nach der Liebe – jedoch ohne Erfolg.

Mittlerweile hat Elena sogar ihre eigene Doku mit dem Titel "Elena fucking Miras". Dort gibt sie ganz persönliche Einblicke hinter die Kulissen der TV-Welt und in ihr Privatleben. Der 40-minütige Film steht auf Filmstand. Ihre nächste Show: 2026 macht Miras erneut bei "Kampf der Realitystars - Allstars" mit, um sich als Allstar zu beweisen. 2017 öffentlich gemacht hatte, folgte Anfang 2018 die frohe Botschaft: Ein Baby ist auf dem Weg.

Ihre gemeinsame Tochter Aylen kam im August auf die Welt. Trotz Kind und Verlobung trennten sich die beiden im Jahr 2020 nach drei Jahren Beziehung. Ein neuer Mann tauchte 2021 an der Seite des Reality-Sternchens auf. Mit dem Rapper Leandro Teixeira, auch bekannt als "Xellen7", war die gebürtige Schweizerin 4 Jahre zusammen. 2025 gab sie bekannt, dass sie sich von dem Musiker getrennt hat.

Nach der Ausstrahlung von "Make Love, Fake Love" wunderten sich viele ihrer Fans, ob Elena nicht doch einen privaten Liebhaber besitzt. Elena reagiert darauf allerdings direkt auf Instagram: Sie stellt klar, dass sie ihre Zeit gerade lieber alleine verbringt und ihr Single-Leben genießt. Nach ihrem überraschenden Aus bei "Promi Big Brother" machte sie öffentlich bekannt, dass sie an rheumatoider Arthritis leidet, einer entzündlichen Gelenkerkrankung, die starke Schmerzen verursacht.2020: "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!





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