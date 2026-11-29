Schauspielerin Elena Uhlig macht sich mit 51 Jahren Gedanken darüber, wie lange sie noch regelmäßig vor der Kamera stehen wird.

, der Elena von ihren schwindenden Chancen vor der Kamera berichtete. Wie lange sie in ihrem Job noch gefragt sein wird, kann die Darstellerin selbst nur schwer einschätzen.

, fasste sie ihre Unsicherheit im Gespräch mit Franziska zusammen. Trotz ihrer langjährigen Arbeit in zahlreichen Produktionen kann sie demnach nicht sicher sein, ob auch künftig passende Engagements auf sie warten. Ihre Aussagen machen deutlich, dass die weitere Karriereplanung für sie mit vielen Fragezeichen verbunden ist. Besonders frustriert zeigte sich Elena darüber, dass ihre langjährige Erfahrung in ihrem Beruf offenbar kaum ins Gewicht fällt.

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, erklärte sie im Radiogespräch. Um ihren Ärger zu verdeutlichen, zog sie einen Vergleich zu anderen Arbeitsfeldern: "Ich kann viel. In einem normalen Beruf wäre ich im Vorstand, und in der Schauspielerei ist es völlig egal, wie viel Erfahrung ich habe.