Elena Uhlig ist zu Gast in der Radiosendung von Franziska van Almsick. Dort spricht die Schauspielerin auch über ihre Karriere als Frau über 50 Jahre.

, in der Sendung „Einfach Franzi“ mit Franziska van Almsick im baden-württembergischen Privatsender Radio Regenbogen.

„Ich bin eigentlich als Frau überhaupt nicht gefragt, Franzi. “ Ihr Vergleich ist deutlich: „Ich kann viel. In einem normalen Beruf wäre ich im Vorstand, und in der Schauspielerei ist es völlig egal, wie viel Erfahrung ich habe.

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“Elena Uhlig: „Auf der einen Seite bin ich die Feministin, auf der anderen Seite liebe ich Aschenputtel“ Einen Grund dafür, dass Schauspielerinnen im Alter weniger gefragt sind, sieht sie in den erzählten Geschichten. Sie selbst schaue gern Teenie-Serien: „Auf der einen Seite bin ich die Feministin, auf der anderen Seite liebe ich Aschenputtel.