Sportmoderatorin Eleni Frommann überrascht mit einem Trikot-Kleid als Liebesbeweis für Kristofer Krause. Details zum Entwurf und zur Hochzeit.

Die Sportmoderatorin und Content-Creatorin Eleni Frommann hat bei einer Influencer-Veranstaltung für Aufsehen gesorgt, indem sie ihre private Verbundenheit mit dem Basketball-Profi Kristofer Krause öffentlich feierte. Anstatt traditionelle Abendmode zu wählen, präsentierte sich die 29-Jährige in einem figurbetonten weißen Neckholder-Kleid, das stilistisch an ein Sporttrikot erinnert und eine persönliche Note trägt.

Kleid mit versteckter Botschaft für Kristofer Krause

Das außergewöhnliche Outfit von Eleni Frommann verbirgt eine klare Hommage an ihren Verlobten, den 26 Jahre alten Basketball-Spieler Kristofer Krause. Auf der Rückseite des weißen Kleidungsstücks sind der Spitzname "Krisi" sowie die Trikotnummer 36 deutlich zu sehen. Diese spezifischen Zahlen und die Widmung dienen als kreative Liebeserklärung und machen das Kleid zu einem einzigartigen Highlight des Abends, das die enge Beziehung der beiden Sport-Promis unterstreicht.

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Romantischer Werdegang seit sieben Jahren

Eleni Frommann und Kristofer Krause kennen sich bereits seit mehr als sieben Jahren. Der Weg zu ihrer Beziehung begann auf einer Party, wo es zwischen der ehemaligen Leichtathletin und dem Guard von Science City Jena sofort funktionierte. Besonders beeindruckend war ihre Fähigkeit, eine Fernbeziehung erfolgreich zu meistern, als Frommann während eines Studiums in den USA weilte. Diese Zeit stärkte ihre Bindung, sowohl im privaten als auch im sportlichen Kontext, nachhaltig.

Viralität durch emotionale Momente im Sport

Die öffentliche Wahrnehmung des Paares gewann an Intensität, als Krause seine Karriere bei Dyn vorantrieb und mit Jena den Bundesliga-Aufstieg 2025 erreichte. Ein spezifischer Moment nach einem verlorenen Finalspiel, in dem Frommann Krause vor laufender Kamera tröstete und küsste, führte zu einer viralen Verbreitung auf den Social-Media-Plattformen TikTok und Instagram. Diese Interaktion festigte ihren Status als eines der beliebtesten Sport-Paare Deutschlands in der Öffentlichkeit.

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Propose in New York im Juni 2026

Im Juni 2026 krönten Eleni Frommann und Kristofer Krause ihre Langzeitbeziehung mit einem bedeutenden Schritt: Krause machte ihr einen Heiratsantrag. Die Veranstaltung fand auf einem Basketballfeld in New York statt, einer Location, die für das Paar eine hohe symbolische Bedeutung hat. Die Metropole New York ist eng mit ihren gemeinsamen Erinnerungen aus der Zeit der Fernbeziehung verbunden und bietet somit einen emotionalen Hintergrund für das Ereignis.

Vorbereitungen auf die geplante Hochzeit

Die Darstellung des Trikot-Kleids auf dem roten Teppich gilt als das neueste kreative Zeichen ihrer Verbundenheit. Parallel dazu laufen die Planungen für die offizielle Hochzeit mit voller Kraft. Die Kombination aus sportlichem Engagement, persönlicher Geschichte und kreativen Inszenierungen macht Eleni Frommann und Kristofer Krause zu einem faszinierenden Paar, das seine Liebe auch öffentlich sichtbar macht und damit weiterhin hohe Aufmerksamkeit erzielt.