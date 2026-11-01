Elevate Service Group: Sechs Übernahmen für 37,2 Mio. CAD

Elevate Service Group schließt sechs Übernahmen ab. Der Wert beläuft sich auf 37,2 Mio. CAD bei einem EBITDA-Multiplikator von 3,5. Hintergrund und Kontext.

Die Elevate Service Group hat in Kanada und den USA sechs Facility-Service-Unternehmen erfolgreich übernommen. Die Transaktionen wurden zwischen November 2025 und Mai 2026 abgeschlossen. Insgesamt belief sich der eingesetzte Unternehmenswert auf rund 37,2 Millionen kanadische Dollar. Diese Maßnahmen haben den Pro-forma-Umsatz des Unternehmens auf etwa 90 Millionen kanadische Dollar gesteigert.

Übernahmen erhöhen Unternehmenswert deutlich

Canaccord Genuity hat die finanziellen Details der Transaktionen analysiert. Demnach wurden rund 88,2 Millionen kanadische Dollar Jahresumsatz erworben. Zudem kamen etwa 10,7 Millionen kanadische Dollar EBITDA hinzu. Der gemischte Kaufmultiplikator liegt bei rund dem 3,5-Fachen des EBITDA. Dies basiert auf der Unternehmenswert-Rechnung der Bank. Es ist wichtig zu betonen, dass diese Zahlen bereits flüssig sind. Absichtserklärungen allein zählen nicht, nur abgeschlossene Deals.

Also read Halfords Group PLC: Total Voting Rights

Details der einzelnen Transaktionen im Überblick

Seit November 2025 hat das Unternehmen sechs Unternehmen in seine Plattform integriert. Dazu gehören die beiden Gründungsgesellschaften, die im Zuge des Börsengangs erworben wurden. Hinzu kommen vier weitere Akquisitionen zwischen Januar und Mai 2026. Die erste Transaktion betraf Charged Electric Services im Januar 2026. Hier wurden 1,5 Millionen kanadische Dollar gezahlt. Das Unternehmen erwirtschaftete in elf Monaten rund 5,3 Millionen Dollar Umsatz.

Im April 2026 wurde Think Green Solutions übernommen. Der Preis lag bei 5,15 Millionen kanadischen Dollar. Das Unternehmen ist landesweit im gewerblichen LED-Beleuchtungsbereich tätig. Der durchschnittliche Umsatz lag bei rund 6,3 Millionen Dollar. Die EBITDA-Margen betrugen zwischen 22 und 24 Prozent. Der Multiplikator entsprach rund dem 3,4-Fachen. Im selben Monat folgte JJ&A Mechanical. Für das Sanitär- und Heizungsunternehmen in British Columbia wurden 745.000 kanadische Dollar gezahlt. Der Multiplikator lag bei rund 3,7.

Advertisement

Die Transaktion mit TFI Food Equipment Solutions im Mai 2026 war die umfangreichste. Canaccord schätzt den Unternehmenswert auf rund 13,3 Millionen kanadische Dollar. Das 1954 gegründete Unternehmen generiert rund 40 Millionen Dollar Umsatz. Das bereinigte EBITDA beträgt 4 Millionen Dollar. Der Multiplikator lag bei rund 3,3. Diese sechs abgeschlossenen Transaktionen bilden die Basis für das weitere Wachstum.

Hohe Markteintrittsbarrieren schaffen Wettbewerbsvorteile

Die Qualität der Kundenliste lässt sich nicht einfach kaufen. Als nationaler Lieferant für große Marken wie McDonald's oder Loblaws zu fungieren, erfordert Jahre der Arbeit. Es ist ein mehrjähriger Prozess mit hohen Versicherungsschwellen. Zudem sind Sicherheitsnachweise und Gewerbezulassungen in jeder Provinz notwendig. Zu den Anforderungen gehören garantierte Reaktionszeiten und hohe Erstbehebungsquoten.

Beacon Securities weist darauf hin, dass die Barrieren bei großen Kunden besonders hoch sind. Diese verlangen belastbare KPI-Rahmenwerke für die Instandhaltung. Ein lokaler Sanitärbetrieb mit wenigen Fahrzeugen kann diese Hürden nicht überspringen. Ihm fehlen die notwendigen Systeme und die bilanzielle Stärke. Elevate hat genau das Gegenteil getan. Das Unternehmen hat Firmen gekauft, die diese Hürden bereits gemeistert hatten.

Erfolgreiche Integration stärkt Marktstellung

Infinity Group Construction und First Choice Maintenance brachten über 20 Jahre Unternehmensgeschichte mit. Beide hatten Beziehungen zu bekannten Marken wie Starbucks, McDonald's, Aritzia und 7-Eleven etabliert. TFI Food Equipment Solutions brachte exklusive kanadische Vertriebs- und Servicerechte mit. Dazu gehören Marken wie Taylor, Henny Penny und Franke Coffee Systems.

Advertisement

Der Kundenstamm von TFI umfasst unter anderem McDonald's, Tim Hortons und Circle K. Auch Loblaws, Dairy Queen und KFC gehören dazu. Der Aufbau dieser Beziehungen hat bei TFI siebzig Jahre gedauert. Diese langjährige Historie ist ein entscheidender Wettbewerbsfaktor. Sie kann nicht kurzfristig generiert werden. Der Markt bewertet die Aktie aktuell mit dem Elffachen des erwarteten EBITDA. Dies steht in einem klaren Verhältnis zum Kaufpreis von 3,5.

Fazit zur strategischen Ausrichtung des Unternehmens

Die Strategie von Elevate Service Group zeigt klare Erfolge. Die sechs abgeschlossenen Transaktionen haben die Position im Markt gefestigt. Der Kauf von profitablen Unternehmen zu günstigen Multiplikatoren ist eine erfolgreiche Taktik. Eine Bankkreditlinie über 25 Millionen kanadische Dollar steht für zukünftige Projekte bereit. Zwei Investmentbanken bewerten die Aktie mit Buy-Einstufungen. Dies unterstreicht das Vertrauen der Analysten in das Geschäftsmodell.

Die Kombination aus nationaler Abdeckung und hochkarätigen Kundenbeziehungen ist einzigartig. Die Barrieren für neue Konkurrenten bleiben hoch. Elevate hat bewiesen, dass es Systeme, Flächenabdeckung und Bilanzstärke besitzt. Die Integration der neuen Unternehmen wird den Umsatz weiter steigern. Die Finanzierung durch Kreditlinien ermöglicht weitere Schritte. Die Zukunft des Unternehmens erscheint aufgrund der soliden Basis positiv.