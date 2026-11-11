Elevate Service Group übertrifft Umsatzprognose im zweiten Quartal

Elevate Service Group meldet einen Rekordumsatz von 20,5 Millionen C$ für das zweite Quartal. Das Unternehmen übertroff die Erwartungen deutlich und zeigt starkes Wachstum durch Akquisitionen.

Elevate Service Group hat für das zweite Quartal einen Umsatz von 20,5 Millionen C$ gemeldet, gegenüber einem Konsens von 13,5 Millionen C$. Dieses Ergebnis stammt aus einem Zeitraum, in dem nur drei der sechs Betriebe vollständig zum Unternehmen gehörten. Zwei Transaktionen wurden am 15. April abgeschlossen und eine weitere am 6. Mai. Daher spiegelt die ausgewiesene Zahl nur einen Bruchteil des tatsächlichen Plattform-Umsatzes wider.

Pro-Forma-Ergebnisse und operative Basis

Das Management beziffert den Pro-forma-Umsatz für dasselbe Quartal auf 24,6 Millionen C$. Das laufende Quartal markiert den ersten Zeitpunkt, an dem alle sechs Einrichtungen vom Anfang bis zum Ende zur Berichterstattung beitragen. Dies ist die Kennzahl, auf die Anleger und Analysten aktuell fokussiert sind. Elevate Service Group hält die Gebäude von McDonald's, Tim Hortons, Circle K, Loblaws und KFC in Betrieb. Die Gruppe hat im zweiten Quartal einen Rekordumsatz erzielt und kommt auf rund 90 Millionen C$ Pro-forma-Jahresumsatz.

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Analyse der Banken und Kursziele

Zwei kanadische Investmentbanken beobachten die Aktie mit einer Buy-Einstufung. Canaccord Genuity Corp. initiierte die Berichterstattung am 16. Juli 2026 mit einem Kursziel von 3,25 C$. Am 1. September 2026 wurde das Ziel auf 3,50 C$ angehoben. Eine weitere Aktualisierung am 8. Oktober 2026 setzte das Kursziel auf 4,00 C$ fest, basierend auf Site-readiness-Arbeiten. Der Konsens-Kurszielwert liegt somit bei 4,00 C$, was die positive Bewertung durch die Finanzmärkte unterstreicht.

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Risiken durch Kundenkonzentration

Ein zentrales Risiko bleibt die Konzentration auf den größten Kunden. Der Anteil dieses einzelnen Kunden sank von 76 % auf 37 % auf Pro-forma-Basis innerhalb weniger als eines Jahres. Dieser Rückgang resultiert aus den vielen neuen Umsätzen, die durch Übernahmen rund um diesen Kunden generiert wurden. Trotz dieser Diversifizierung bleibt die Abhängigkeit von einem einzigen Kunden die größte Schwachstelle der Strategie. Insider halten mehr als 30 % der Anteile, was die Handelsliquidität verringern kann.

Finanzierung und zukünftige Expansion

Die Akquisitionskreditlinie über 25 Millionen C$ ist auf dem Weg und wird die weitere Expansion ermöglichen. Das Management verfolgt aktiv eine große Übernahme-Pipeline, wobei die nächste Transaktion bereits bevorsteht. Mit 10 Millionen C$ neu aufgenommenem Eigenkapital und der Kreditlinie steht die Finanzierung für weiteres Wachstum bereit. Die Technikerbelegschaft wurde nahezu verdoppelt und die geografische Abdeckung auf zehn Provinzen ausgeweitet. Die Cross-Selling-Kennzahlen zeigen, dass Kunden durchschnittlich von einer bis zwei Servicelinien zu drei bis vier Linien wechseln.