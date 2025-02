Elf Babynamen, die für Liebe stehen

Die Suche nach dem perfekten Namen für das Baby ist eine große Aufgabe. Hier sind elf Vorschläge für Jungen- und Mädchennamen, die all die Liebe der Welt ausdrücken.

Die Suche nach dem perfekten Namen für ihr Baby stellt viele Eltern vor eine große Herausforderung. Wir verraten dir elf niedliche Baby namen, die dir als Inspiration dienen können. Ihr seid auf der Suche nach einem Namen für euer Baby ? Die richtige Namensfindung ist eine große Aufgabe und sollte gut überlegt sein. Wir präsentieren dir elf Jungen- und Mädchennamen mit einer schönen Bedeutung: Sie alle stehen für die Liebe . Müsst ihr bei Eros auch stets an Eros Ramazotti denken? Das ist okay.

Eros steht aber für viel mehr als für Ramazotti. In der griechischen Mythologie ist Eros der Gott der begehrlichen Liebe. Der Name ist eine Abwandlung des griechischen Wortes 'eran'. Ein schöner Mädchen-Klassiker ist der Name Cara. Auch lässt er sich auf alle Sprachen simpel aussprechen. Wusstet ihr, dass der Name aus Italien stammt und dass 'Cara' für 'die Liebste' oder 'die Teure' steht? Obwohl der Name aus Italien stammt, ist er vor allem in Irland breit vertreten. Ebenfalls ein einfach zeitloser Klassiker unter Jungsnamen ist David. Was viele nicht wissen – David hat seinen Ursprung im Hebräischen und heißt 'der Liebling'. Ein Mädchenname, den eher weniger verbreitet, ist Amia. Amia ist die finnische Version der Namen Amy oder Aimee und trägt die Bedeutung der 'Geliebten'. Im Balkan ist der Jungenname Milan ein zeitloser Klassiker. Milan stammt aus dem Altslawischen und ist eine Abwandlung der Namen Miroslav und Milos. Das altslawische Wort 'mil' heißt 'lieb' und 'teuer'. Spätestens seit 'Gilmore Girls' (Melissa McCarthy spielte Sookie St. James) kennen wir den Mädchennamen Suki. Dieser stammt aus Japan und heißt 'die Geliebte' oder 'die Teure'. Die DJane Annina Frey, deren Künstlername Freya lautet, dürfte sich über diesen Fakt freuen: Der weibliche Vorname Freya kommt aus der nordischen Mythologie. In dieser heißt die Göttin der Schönheit und Liebe Freya. Der Name 'Lenny' ist weit verbreitet – Lennon hingegen hört man nicht all zu oft. Dabei hat der Name eine sehr schöne Bedeutung: Lennon ist irisch-gälisch und bedeutet 'der Geliebte'





