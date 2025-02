Elf deutsche Städte im Rennen um Frauen-EM 2029

Der DFB hat elf Städte für die UEFA Women's EURO 2029 ausgewählt. Die Bewerbungsfrist ist der 12. März.

Der Deutsche Fußball-Bund ( DFB ) hat im Bewerbung sverfahren für die UEFA Women's EURO 2029 eine Vorauswahl der möglichen Spielorte getroffen. Wie der DFB am Freitag nach einer Sitzung des Präsidiums mitteilte, stehen elf Städte auf der Shortlist für die vorläufige Bewerbung . Zu den ausgewählten Städten zählen Berlin, Dortmund, Düsseldorf, Frankfurt, Gelsenkirchen, Hannover, Köln, Leipzig, München, Rostock und Wolfsburg.Die Bewerbung muss bis zum 12.

März beim europäischen Kontinentalverband eingereicht werden. Ursprünglich hatten sich 15 Städte für die Austragung der EM-Spiele beworben. Bremen, Essen und Hamburg schieden aus dem Rennen aus. Stuttgart hatte seine Bewerbung vor einigen Wochen zurückgezogen. Der 27. August ist von der UEFA als Frist für die Abgabe der finalen Unterlagen festgelegt. Im Dezember 2025 wird der Austragungsort der EM durch das UEFA-Exekutivkomitee bekannt gegeben.Die UEFA Women's EURO 2029 soll voraussichtlich mit 16 Teams über 31 Spieltagen in acht Stadien stattfinden. 'Mein Dank gilt allen, die am nationalen Bewerbungsverfahren teilgenommen und dabei großes Engagement gezeigt haben', sagte DFB-Präsident Bernd Neuendorf: 'Dass so viele attraktive Standorte bei der UEFA Women's EURO 2029 dabei sein wollen, ist ein weiterer Beleg der enormen Entwicklung und des Wachstumspotenzials des Frauenfußballs in Deutschland. Unsere Ziele sind klar: Wir wollen eine EM, die die Entwicklung des Frauenfußballs über die Grenzen hinweg nachhaltig voranbringt.' Neben Deutschland haben sich auch Portugal, Schweden und Dänemark sowie Italien für die Ausrichtung des Turniers beworben.





ransport / 🏆 80. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Frauen-EM UEFA Women's EURO DFB Deutschland Bewerbung

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

Ohne Freiburg und Mainz: 15 Städte wollen die Frauen-EM 2029Bei den potenziellen Ausrichtungsorten für die EM 2029 hat das DFB-Präsidium die Wahl. 15 Bewerbungen sind fristgerecht eingegangen.

Weiterlesen »

Frauen-EM 2029: Fünf NRW-Stadien im RennenDie Arena auf Schalke

Weiterlesen »

15 deutsche Städte wollen Spiele bei Frauen-EM 2029Frankfurt/Main - Das Interesse für eine Austragung der Europameisterschaft der Fußballerinnen 2029 ist in Deutschland groß. Gleich 15 Städte haben sich mit ihren Stadien als Spielorte beworben.

Weiterlesen »

Red Bull Arena: Bewerbung offiziell: Leipzig will EM-Spielort 2029 werdenLeipzig - Leipzig soll Spielort für die EM der Fußballerinnen 2029 werden. Die Stadt sowie der Bundesligist RB Leipzig teilten mit, man habe sich mit

Weiterlesen »

FC Bayern macht Bischof-Deal klar: Vertrag bis 2029Die Bayern haben sich ein begehrtes deutsches Toptalent gesichert - und das ablösefrei. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund schwärmen vom Neuzugang aus Hoffenheim.

Weiterlesen »

FC Bayern macht Bischof-Deal klar: Vertrag bis 2029München - Die Bayern haben sich ein begehrtes deutsches Toptalent gesichert - und das ablösefrei. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund schwärmen vom Neuzugang aus Hoffenheim.

Weiterlesen »