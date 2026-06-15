In einem engagierten Spiel der Gruppe E bei der Frauen-WM erzielt die Elfenbeinküste durch Amad Diallo in der 90. Minute das 1:0-Siegtor gegen Ecuador. Beide Mannschaften zeigen defensive Stärke, hadern aber mit der Chancenverwertung.

Die Partie in der Gruppe E der FIFA-Frauen-WM 2023 zwischen der Elfenbeinküste und Ecuador bot hochspannenden Fußball mit vielen Tormöglichkeiten. In der 90. Minute erzielte der eingewechselte Amad Diallo den Siegtreffer für die Elfenbeinküste zum 1:0, ein echter Lucky Punch.

Ecuador rannte in der Nachspielzeit vergeblich an, konnte den Rückstand nicht mehr ausgleichen. Das Spiel war geprägt von einer starken Defensive beider Mannschaften, doch fehlte es beiden Teams - abgesehen vom Siegtor - an Zielgenauigkeit im Abschluss. Zahlreiche Latten- und Pfostentreffer auf beiden Seiten zeigten die Ausgeglichenheit und die verpassten Chancen. So verfehlte Enner Valencia in der 11.

Minute nur knapp das Tor, John Yeboah traf die Latte (24. ), Alan Minda ebenso (30. ) und Valencia sogar den Außenpfosten (46. ).

Auf der anderen Seite scheiterte Elye Wahi an der Querlatte (52. ). Die Elfenbeinküste, die zuletzt mit 2:1 gegen Frankreich gewann, war in der Qualifikation ungeschlagen und kassierte in zehn Spielen kein Gegentor. Ecuador überzeugte in der Südamerika-Quali mit nur fünf Gegentoren in 18 Spielen und landete hinter Argentinien, aber noch vor Brasilien und Uruguay auf Platz zwei.

Am 20. Juni trifft die deutsche Nationalmannschaft auf die Elfenbeinküste, am 25. Juni auf Ecuador. Beide Gegner zeigten sich stark, doch die deutsche Mannschaft kann zuversichtlich sein, da beide Teams - bis auf das Siegtor - Schwächen in der Abwehr und mangelnde Effizienz vor dem Tor offenbarten.

Die hohen Temperaturen im US-Bundesstaat Pennsylvania machten den Teams zusätzlich zu schaffen, waren aber nicht der Hauptgrund für die wenigen Tore. Die Begegnung der beiden jüngsten Mannschaften des Turniers lieferte trotz des knappen Ergebnisses große Spielmomente und verdeutlichte die Qualität in der Gruppe E. Die Elfenbeinküste möchte nach zwölf Jahren zum ersten Mal die Gruppenphase überstehen, Ecuador strebt den nächsten WM-Erfolg nach dem Achtelfinale 2014 an.

Für beide Teams war das Duell ein wichtiger Test, bevor es gegen die deutsche Auswahl geht. Die deutschen Spielerinnen und der Trainer Julian Nagelsmann können aus der Partie lernen: Die Abwehrreihen der Gegner sind stabil, doch mit Geduld und präzisen Angriffen sind Lücken zu finden. Die mangelnde Treffsicherheit beider Offensiven gibt Hoffnung für die deutschen Spiele. Die Partie fand im NFL-Stadion der Philadelphia Eagles statt, deren Atmosphäre mit einer ungewöhnlichen Begleitmusik aus einem VIP-Bereich während des Einlaufens für Ablenkung sorgte. Insgesamt ein spannender, torarmer Kick, der die Gruppenkonstellation interessant macht





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