Die Elfenbeinküste hat einen Auftakterfolg bei der WM 2026 gefeiert und hat die Chance, sich für die beste Ausgangsposition in der Gruppe zu qualifizieren.

Die Elfenbeinküste feiert einen Auftakterfolg bei der WM 2026 und hat die Chance, sich für die beste Ausgangsposition in der Gruppe zu qualifizieren. Die Entscheidung könnte auf den Außen fallen.

Die Mannschaft ist nicht nur hier, um teilzunehmen, sondern will Geschichte schreiben und mit der Mentalität, alles zu gewinnen, auf den Platz gehen. Deutschland sei zwar eines der größten Teams der Welt, aber die wichtigste Sache ist, ruhig und entspannt zu bleiben. Die Weltmeisterschaft zeigt klar, dass alle hier sind, um ihr Bestes zu geben und ihr Maximum zu erreichen, es ist der Traum eines jeden von uns, bei der WM so weit wie möglich zu kommen.

Der Spieler, der womöglich in diesem Sommer der Rekordtransfer der Bundesliga wird, ist der X-Faktor dieser Mannschaft. Es könnte sein Turnier werden. Welt-Klubs haben längst Witterung aufgenommen, Liverpool soll mit einem ersten 100-Millionen-Euro-Angebot in Sachsen aber abgeblitzt sein. Die Elfenbeinküste bringt eine Mischung aus Athletik, Tempo, Zweikampfstärke und Offensivdrang mit.

Die großen Namen aus der goldenen Generation um Didier Drogba, Yaya Toure und Kolo Toure sind zwar Vergangenheit, aber die neue Mannschaft hat enorme Qualität. Sportlich ist das Team vor allem in der Offensive spannend. Maßgeblich dafür verantwortlich sind die Flügelflitzer Diomande, Bazoumana Touré und Diallo. Alle drei bringen unfassbares Tempo auf den Platz und sind im Eins-gegen-eins kaum zu stoppen.

Diomande wurde in der vergangenen Bundesliga-Saison mit 36,3 Kilometern in der Stunde gemessen. Der fünftbeste Wert aller Spieler. Hoffenheims Toure war mit 35,98 km/h Neunter. Beide DFB-Stars haben ihre Stärken vor allem im Spiel nach vorne und in der Rückwärtsbewegung manchmal Defizite - gerade wenn die Gegner dermaßen schnell sind.

Brown (35,78 km/h) kann zwar mithalten, Kapitän Kimmich muss aber mit Auge und Stellungsspiel vorarbeiten. Mit Nicolas Pep und Ange-Yoan Bonny haben die Ivorer zudem zwei weitere Spieler in der Offensive, die in der Lage sind, Spiele zu entscheiden. Die Mannschaft ist auch mit Spielern wie Frank Kessie, Seko Fofana und Ibrahim Sangare gut besetzt. Neben ihm agiert unter anderem Seko Fofana, ein Spieler, der viel Erfahrung auf höchstem Niveau gesammelt hat.

Zuletzt lief der 31-Jährige für den FC Porto auf, ist nach der WM aber nach aktuellem Stand wieder im Ibrahim Sangare vervollständigt das Zentrum im Mittelfeld. Mit seinen 1,91 Metern hat er eine unfassbare Präsenz auf dem Platz, was ihn für Nottingham Forest in der DFB-Pokal besonders aufmerksam wird. Der 23-jährige Rechtsverteidiger ist der ältere Bruder von PSG-Star Desire Doue und läuft in der Ligue 1 für Racing Straßburg auf.

Im Testspiel gegen die Franzosen trug Doue mit seinem Ausgleich (63. ) und seinem Assist zum Siegtreffer maßgeblich zum Erfolg bei





ransport / 🏆 80. in DE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Elfenbeinküste WM 2026 Auftakterfolg Deutschland Mentalität Geschichte Schreiben Weltmeisterschaft Traum Rekordtransfer Bundesliga X-Faktor Tempo Zweikampfstärke Offensivdrang Flügelflitzer Diomande Bazoumana Touré Diallo DFB-Stars Kapitän Kimmich Nicolas Pep Ange-Yoan Bonny Frank Kessie Seko Fofana Ibrahim Sangare Guela Doue PSG-Star Racing Straßburg Ligue 1 DFB-Pokal

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

WM 2026: Elfenbeinküste muss im Spiel gegen Deutschland ohne Elye Wahi antretenDie Elfenbeinküste muss im zweiten Gruppenspiel der WM 2026 gegen Deutschland auf Stürmer Elye Wahi verzichten. Dem 23-Jährigen wurde von den kanadischen Behörden die Einreise verweigert. Gegen Wahi läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, Korruption und Geldwäsche im Zusammenhang mit auffälligem Wettverhalten bei einem Ligue-1-Spiel. Der ivorische Verband unterstützt den Spieler, aber die notwendigen Einreisegenehmigungen liegen nicht vor.

Read more »

WM 2026: Elfenbeinküste muss ohne Elye Wahi antretenDie ivorische Nationalmannschaft muss im zweiten Gruppenspiel gegen Deutschland auf Stürmer Elye Wahi verzichten. Dem Bundesligaprofi, der an OGC Nizza ausgeliehen ist, wurde von Kanada die Einreise verweigert. Hintergrund ist ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts auf organisierten Betrug, Korruption, Hehlerei und Geldwäsche im Zusammenhang mit einem Ligaspiel. Der ivorische Verband unterstützt den Spieler, konnte aber keine behördlichen Genehmigungen für die Einreise erwirken.

Read more »

WM 2026: Elfenbeinküste fehlt Stürmer gegen Deutschland - Kanada verweigert Wahi Einreise data-manual=titleElye Wahi, Stürmer der Elfenbeinküste, darf nicht nach Kanada einreisen. Ob ein Zusammenhang wegen möglicher Manipulationsvorwürfe besteht, ist bisher offen. data-manual=googleTeaserText

Read more »

BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate ab 2026 und Marktbeobachtung Mai 2026 veröffentlichtAb Juni 2026 müssen Anleger einen halbjährlichen BaFin-Wissenstest für Turbo-Zertifikate bestehen. Die Zertifikate Masterclass bietet dazu ein neues Kapitel mit Vorbereitung und eigenem Test. Zudem erscheint die Marktbeobachtung Mai 2026 mit Analysen zu geopolitischen Einflüssen auf Reisen, DAX-Saisonmustern und Gold als Unsicherheitsindikator. Wichtige Hinweise zu Risiken von Hebelprodukten und zum Ausfallrisiko des Emittenten werden gegeben. Das Dokument von HSBC enthält zudem rechtliche und regulatorische Informationen für Anleger in Deutschland und Österreich.

Read more »