Elfenbeinküste geht in Führung - VAR greift nicht ein

Die Elfenbeinküste geht in Führung, nachdem Torhüter Fofana kurz behandelt werden musste. Der VAR hat nicht eingegriffen und die Elfenbeinküste kann weitermachen.

Die Elfenbeinküste geht in Führung! Der Torhüter Fofana muss nach der Aktion kurz behandelt werden, aber der VAR greift nicht ein. Pavlović hat im Luftduell mit Fofana die linke Schulter recht hart eingesetzt.

Nach der Behandlungspause geht's mit Freistoß für die Elfenbeinküste weiter. Der Ball zappelt im Netz, aber der deutsche Jubel ebbt schnell wieder ab. Beim Eckball legt Brown den Ball für Kimmich ab. Dessen Flanke senkt sich in den Fünfmeterraum.

Pavlović geht zum Kopfball hoch, springt dabei aber mit dem linken Arm voran in den Körper des Keepers Fofana. Der Unparteiische wertet das als Offensivfoul. Brown und Wirtz stoßen links wieder vor. Wirtz verliert auf engem Raum zwar den Ball, aber Schlotterbeck holt sich die Kugel im Gegenpressing sofort stark zurück.

Nmecha kann so aus der zweiten Reihe abschließen, der abgefälschte Schuss landet auf dem Tordach. Brown sucht mit seinem Steilpass den tiefen Lauf von Havertz, spielt den Ball aber zu tief. Fofana nimmt den Ball locker auf. Während es auf dem Feld bislang weitestgehend ausgeglichen zuging, geben auf den Rängen übrigens die deutschen Fans klar den Ton an.

Mit einer kurzen, schnellen Kombination wird Musiala links im Halbraum freigespielt. Er probiert es aus 17 Metern Distanz, verfehlt das lange Eck aber um einen halben Meter





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