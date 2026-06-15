Elfenbeinküste gewinnt dramatisch gegen Ecuador dank spätem Tor

In einem packenden WM-Auftaktspiel der Gruppe E setzt sich die Elfenbeinküste mit 1:0 gegen Ecuador durch. Ein Last-Minute-Treffer von Amad Diallo entscheidet die intensely geführte Partie. Deutschland ist nach dem ersten Spieltag Tabellenführer der Gruppe.

Die Elfenbeinküste hat ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft 2026 mit 1:0 gegen Ecuador gewonnen. Das goldene Tor erzielte der eingewechselte Amad Diallo in der letzten Minute.

Damit ist Deutschland nach dem ersten Spieltag Tabellenführer der Gruppe E. Das Spiel war extrem intensiv und physisch, beide Teams zeigten defensiven Kampfgeist und auch spielerische Qualitäten. Insgesamt gab es vier Aluminiumtreffer. Die Elfenbeinküste wird am Samstag in Toronto gegen Deutschland antreten, während Ecuador am Sonntag gegen Curacao spielt. Das Spiel fand vor 68.274 Zuschauern statt, die überwiegend ecuadorianisch waren, da vielen ivorischen Fans die Einreise aufgrund von Visabestimmungen verwehrt blieb.

Beide Mannschaften starteten mutig und hatten früh Chancen. John Yeboah und Alan Minda trafen für Ecuador jeweils die Latte, während Bazoumana Touré und Elye Wahi für die Elfenbeinküste gefährlich wurden. In der zweiten Halbzeit setzte Ecuador mit Yan Diomande Akzente, doch auch hier blieb es bei Aluminiumtreffern. Letztlich sicherten sich die Ivoirer den Sieg in der Schlussphase





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