Elfenbeinküste kann selbst Frankreich bezwingen

Die Elfenbeinküste hat ihre letzte Standortbestimmung bereits hinter sich. Zum WM-Auftakt geht es für die Ivorer am 15. Juni gegen Ecuador. Frankreich wiederum hat die Generalprobe noch vor sich: Am Montag kann sich der Weltmeister von 2018 gegen Nordirland das angeknackste Selbstvertrauen zurückholen.

Für die DFB-Elf heißt das: In Gruppe E wartet am 20. Juni ein Gegner, der selbst Frankreich bezwingen kann. Zuvor steht am 14. Juni das Auftaktspiel gegen Curaçao an.

Erst Pflichtaufgabe erledigen - dann kommt die Elfenbeinküste. Am Samstag gegen WM-Gastgeber USA zur Generalprobe antritt, hat die Elfenbeinküste ihre letzte Standortbestimmung bereits hinter sich. Zum WM-Auftakt geht es für die Ivorer am 15. Juni gegen Ecuador.

Frankreich wiederum hat die Generalprobe noch vor sich: Am Montag kann sich der Weltmeister von 2018 gegen Nordirland das angeknackste Selbstvertrauen zurückholen. Zunächst schien in Nantes alles nach einem französischen Heimsieg auszusehen. In der 45. Minute tankte sich Man-City-Star Rayan Cherki an der Strafraumkante durch und schlenzte den Ball unhaltbar ins lange Eck.

Keeper Yahia Fofana war chancenlos - 0:1 aus Sicht der Ivorer. Doch die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Kurz nach Wiederanpfiff kombinierten sich die Westafrikaner sehenswert durch: Wahi legte für Nicolas Pépé ab, der sofort Guéla Doué in Szene setzte. Der Bruder von Frankreichs Désiré Doué blieb eiskalt und schob zum 1:1 ins linke Eck ein (53.

). In der Schlussphase folgte dann der nächste Nadelstich. Wieder war Doué beteiligt - diesmal als Vorlagengeber. Von der rechten Seite brachte er den Ball scharf ins Zentrum, wo Amad (84.

) direkt mit rechts abzog und zum 2:1-Endstand traf. Die Sensation war perfekt





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