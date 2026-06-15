Elfenbeinküste startet mit Sieg gegen Ecuador in die WM

Die Elfenbeinküste hat ihr erstes Spiel bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gegen Ecuador gewonnen. Co-Trainer Guy Demel spricht exklusiv mit BILD über das bevorstehende Spiel gegen Deutschland und die Stärken der afrikanischen Mannschaften.

Die Elfenbeinküste hat ihr Auftaktspiel bei der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada gegen Ecuador mit 1:0 gewonnen. Zweieinhalb Stunden nach dem Spiel mussten die Ivorer aufgrund heftiger Gewitter durch die Katakomben und die Mixed-Zone des WM-Stadions in Philadelphia.

Trotzdem waren die Spieler gut gelaunt und ließen sich von der verspäteten Abfahrt nicht die Laune verderben. Laute afrikanische Klänge aus einer großen Musikbox sorgten für gute Stimmung. Co-Trainer und Elfenbein-Ikone Guy Demel (45) gab exklusiv in BILD ein Interview und sprach über das bevorstehende Match gegen die deutsche Nationalmannschaft kommenden Samstag.

'Deutschland hat vor unserem Spiel gegen Ecuador eine gute Leistung gegen Curaçao gezeigt und hat eine der besten Mannschaften des Turniers. Darum ist es gut, dass wir das erste Spiel gewonnen haben', sagt Demel und kündigt an: 'Wir werden mit einer anderen Strategie gegen Deutschland spielen.

' Welche, das wollte er nicht verraten. Was er aber sagt: 'Wir können Deutschland wehtun!

' Nicht nur, weil die Ivorer gut ins Turnier gestartet sind. Sie haben während der WM-Vorbereitung am 4. Juni bereits den Topfavoriten Frankreich 2:1 bezwungen und ein dickes Ausrufezeichen hinterlassen. Das macht Demel stolz - und neben dem WM-Auftaktsieg gegen Ecuador sind die Ergebnisse Belege und Genugtuung, dass mit der Elfenbeinküste bei dem Turnier zu rechnen ist.

'Wir haben gezeigt, dass man in Afrika auch Fußball spielen kann. Ich habe aus Deutschland gehört, wir könnten das nicht so gut. Ich habe von dem einen oder anderen TV-Moderator bzw. Experten das mitbekommen', sagt Demel.

'Die haben offenbar nicht so viele Informationen vom afrikanischen Fußball. ' Nach dem gelungenen Auftakt ist das nächste Ziel, die Gruppenphase zu überstehen. Demel: 'Wir haben einen großen Schritt gemacht.





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