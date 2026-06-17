Die Elfenbeinküste ist mit einem 1:0-Sieg gegen Ecuador perfekt ins Turnier gestartet. Die Euphorie ist grenzenlos und die Mannschaft zeigt eine starke Leistung. Der Co-Trainer Guy Demel spricht über die Mannschaft und ihre Chancen auf den Titel.

Die Elfenbeinküste träumt vom ersten WM-Titel. Grund: Die Ivorer sind mit einem 1:0- Sieg gegen Ecuador perfekt ins Turnier gestartet, die Euphorie ist grenzenlos. Entscheidend ist auch eine Szene in der Halbzeitpause gewesen - und SPORT BILD ist mittendrin.

Nach 45 Minuten steht es 0:0. Die Spieler von Trainer Emerse Faé (42) bereiten sich auf den Wiederanpfiff der Partie gegen die Südamerikaner im Spielertunnel des Stadions von Philadelphia vor. Direkt angrenzend: ein kleiner VIP-Bereich ohne Fenster. Nur eine kleine, 90 Zentimeter hohe Mauer trennt die wenigen Edelfans, die Champagner, Weißwein und Bier trinken, von den Stars der Elfenbeinküste.

Dann bittet einer der Anführer des Teams, Emmanuel Agbadou (28), zum Kreis und hält eine kurze Rede, die es in sich hat. Wild gestikulierend schreit er unter anderem: Wir hauen die jetzt weg. Wir können und wollen hier was reißen. Es wird unsere Aktion zeigen Wirkung, die Ivorer entscheiden Ende des zweiten Durchgangs die Partie durch das Tor von Amad Diallo (90.

). SPORT BILD spricht nach dem Spiel mit Elfenbeinküste Ikone Guy Demel (45), der Co-Trainer des Afrikameisters von 2024 ist. Wir hatten früher wenig Leader, jetzt ist das anders. Emmanuel Agbadou ist einer der Anführer und macht die Jungs heiß.

Das ist wichtig. Der ehemalige HSV- und BVB-Star Demel hat viel erlebt, auch als Spieler mit der Nationalmannschaft der - und traut der aktuellen Mannschaft Großes zu. Wir sind stärker als zu meiner Zeit. Damals hatten wir Top-Spieler, galten als goldene Generation mit Didier Drogba.

Aber wir waren keine Gruppe. Jetzt haben wir eine Mannschaft mit Leidenschaft, sagt Demel, der an der WM 2006 und 2010 teilnahm. Damals und auch beim Turnier in Brasilien 2014 scheiterten die Ivorer in der Vorrunde. Danach sieht es bei der vierten WM-Teilnahme nicht aus.

Wir müssen die Gruppenphase überstehen, danach ist alles offen, sagt Demel. Offensiver gab sich Leipzig-Star Yan Diomande (19), der zum Spieler des Spiels gewählt wurde. Er kündigte nach dem Auftaktsieg an: Wir sind nicht nur hier, um teilzunehmen. Wir wollen Geschichte schreiben. Wir sind mit der Mentalität gekommen, alles zu gewinnen.





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