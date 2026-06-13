Elfenbeinküste und Ecuador: Zwei Teams, die auf Defensive setzen

Beide Teams haben sich in der Qualifikation für die WM durch ihre defensive Stärke ausgezeichnet. Die Elfenbeinküste hat in 18 Spielen nur fünf Gegentore kassiert, während Ecuador in 18 Spielen nur 14 Tore geschossen hat. Beide Teams setzen also auf ihre Defensive, um im Turnier erfolgreich zu sein.

Wenn die beiden deutschen Gegner Elfenbeinküste und Ecuador in der Nacht auf Montag aufeinander treffen, könnte 0:0 ein guter Tipp sein. Denn beide Teams glänzten zuletzt mit starker Defensive .

Wer wird für die DFB-Elf härter zu bespielen sein? Es ist noch nicht lange her, da versetzte die Elfenbeinküste einen Titelkandidaten in Alarmstimmung. Die Ivorer hatten sich rar gemacht auf der Vor-WM-Bühne und nur einen einzigen Testspiel-Auftritt absolviert. Der hatte dafür umso mehr Wumms.

Mit einem 2:1 in Nantes vermieste das Team um Leipzig-Jungstar Yan Diomande Frankreich die Stimmung - und zwar so richtig. Weil nicht erst gegen Frankreich mehr als nur das reine Ergebnis gepasst habe. Demel & Co. sind auch von der Art und Weise überzeugt, wie sie spielen. Die Folge?

Das bloße Überstehen der Gruppenphase ist längst nicht mehr das einzige Ziel - und das, obwohl der Elfenbeinküste dieser Schritt bei bisher drei WM-Teilnahmen noch nie gelungen ist. Davon unbeeindruckt sagt Demel: Und damit gegen eine Mannschaft, gegen die sie noch nie zuvor gespielt haben. Die ihnen aber - auf fast erstaunliche Weise - ähnlich ist. Ähnlich: Die Spieler der Elfenbeinküste (25,9 Jahre) und Ecuador (26,1) sind im Durchschnitt gerade einmal in ihren Mitzwanzigern und damit die Küken der WM.

Ähnlich: Wie die K.o. -Phasen-losen Ivorer haben auch die Ecuadorianer noch nicht das ganz große WM-Glück gefunden - das höchste der Gefühle bislang? Ein Achtelfinale. Ecuador kassierte in 18 WM-Quali-Spielen gerade einmal fünf Gegentore.

Die Elfenbeinküste ließ in ihrer etwas einfacheren Afrika-Qualifikation sogar kein einziges zu. Es sind beeindruckende Werte, wenn auch mit unterschiedlicher Aussagekraft. Während sich das ecuadorianische Bollwerk nämlich Brasilien, Argentinien und Co. erwehrte, war der hartnäckigste Gegner der Elfenbeinküste Gabun - seines Zeichens Nummer 86 der FIFA-Weltrangliste. So ist es auch nicht überraschend, dass Lothar Matthäus bei RTL/ntv prognostizierte, vor allem gegen Ecuador werde sich jedes Team - kurzum: auch Deutschland - schwertun.

Es sei. Was sehr zurückhaltend formuliert ist. Denn die Hälfte der Ecuador-Abwehr hatte vor wenigen Wochen noch einen Termin in Budapest. Willian Pacho (Paris Saint-Germain) und Piero Hincapié (FC Arsenal) performten - um es mit Matthäus' Worten zu sagen - im Champions-League-Finale.

Ganz so groß sind die Defensiv-Namen bei der Elfenbeinküste nicht, wenn auch - wie im Fall von Odilon Kossounou und Evan Ndicka - in der Bundesliga noch bestens bekannt. Doch es ist ein ganzes Team, das sich einem disziplinierten Plan unterordnet. Der nimmt auch die hochveranlagten Flügelflitzer Diomande und Amad Diallo nicht aus. So ist es auch kaum verwunderlich, dass Demel weniger über die Offensiv-Qualitäten Diomandes schwärmte, als vielmehr feststellte: Ich schätze vor allem seine Arbeit gegen den Ball.

Er denkt immer ans Kollektiv, nicht an sich selbst. Er ist überhaupt nicht egoistisch. Und doch wird die Elfenbeinküste auch geniale, ja vielleicht sogar egoistische Momente des 19-Jährigen brauchen, der - schon seit der Gruppenauslosung - mietfrei als pfeilschneller Kimmich-Schreck in den Köpfen vieler deutscher Fans wohnt. Quantitativ begründen lässt sich diese Sorge freilich nur bedingt.

Denn auch da sind sich die beiden Teams ähnlich: So sehr die Defensive glänzt, so sehr Ecuador schoss in besagten 18 Quali-Spielen gerade einmal 14 Treffer, fast die Hälfte der Partien endete 0:0. Die Elfenbeinküste wirkt bei diesem Sturm-Minimalismus dagegen auf den ersten Blick fast wie eine Tormaschine. Aber eben nur auf den ersten. Denn 16 ihrer 25 Treffer erzielte sie in zwei Spielen.

Der Gegner? Die in der WM-Quali punktlose, Weltranglisten-204. Seychellen. Das Problem im Mittelsturm war so akut, dass die Elfenbeinküste vor der WM reagierte.

Mit dem - in Frankfurt mehr als unglücklichen - Stürmer Elye Wahi (im März) und Inter-Angreifer Ange-Yoan Bonny (im Mai) wurden gleich zwei französische U-Nationalspieler vom Last-Minute-Verbandswechsel überzeugt, um die klaffende Lücke zwischen den Edel-Außen zu füllen. Beim Top-Test gegen Frankreich startete der eine (Wahi), der andere kam nach 68 Minuten (Bonny). Während die Elfenbeinküste also in der Not das Neue wagt, hofft Ecuador - noch einmal - voll auf einen Altbekannten: Enner Valencia.

Der ist inzwischen 36 Jahre alt und in der ersten mexikanischen Liga unterwegs. 2014 schoss er alle drei Tore Ecuadors bei der WM, 2022 waren es dann drei von vier. Und auch in der torarmen WM-Quali galt: Wenn einer trifft, dann Valencia. Dahinter und drumherum tummelt sich durchaus Talent. Auf- oder gar verbeigedrängt hat sich aber noch niemand.

Sicher verlassen können werden sich also beide Teams nur auf die Defensive, wenn sie auch im Turnier Titelkandidaten in Alarmstimmung versetzen wollen. Bevor Deutschland und Co. warten, gibt's aber bei der Premiere des direkten Duells. Es geht dann um wichtige Punkte für die K.o. -Runde, na klar





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