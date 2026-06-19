Elfjähriger Schüler stirbt bei Klassenfahrt in Niedersachsen nach medizinischem Notfall

Bei einer Klassenfahrt in einem Schullandheim in Aerzen, Niedersachsen, ist ein elfjähriger Schüler nach einem medizinischen Notfall gestorben. Trotz sofortiger Reanimationsmaßnahmen durch Lehrer und Rettungskräfte konnte der Junge nicht gerettet werden. Die Polizei geht derzeit nicht von Fremdverschulden aus und ermittelt zur Todesursache, wobei eine Obduktion geplant ist.

Tragödie während einer Klassenfahrt in Niedersachsen ! Ein Schüler (11) ist nach einem medizinischen Notfall gestorben. Lehrer und Rettungskräfte versuchten noch, den Jungen zu reanimieren - vergeblich!

Wie die Polizei mitteilte, konnte nur noch der Tod des 11-Jährigen festgestellt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Hinweise auf ein Fremdverschulden zu dem Vorfall im Landkreis Hameln-Pyrmont vor. Am Donnerstagnachmittag klagte der Schüler in dem Schullandheim in Aerzen (Niedersachsen) über Atemnot. Dann verlor der Junge aus der Region Hannover das Bewusstsein, musste reanimiert werden.

Die Lehrkräfte leiteten umgehend Rettungsmaßnahmen ein. Dabei wurden sie telefonisch von der Rettungsleitstelle unterstützt. Ein Hubschrauber wurde alarmiert. Doch alle Rettungsversuche blieben ohne Erfolg.

Rund 50 Schulkinder aus vierten Klassen einer Grundschule aus der Region Hannover seien während des Einsatzes von den Lehrkräften betreut und von den Rettungsmaßnahmen ferngehalten worden. Notfallseelsorger kümmerten sich vor Ort um die Kinder und Lehrkräfte. Die Polizei ermittelt zur Klärung der Todesursache. Dafür gehe er unter anderem davon aus, dass es eine Obduktion geben werde, sagte ein Polizeisprecher





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