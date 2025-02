Elfmeter-Frust: SC Freiburg gewinnt trotz Grifo-Fehlschuss

Der SC Freiburg setzt seine Negativserie vom Elfmeterpunkt fort, doch Vincenzo Grifo und Co. können dennoch mit einem Sieg nach Hause fahren.

SC Freiburg verpasste erneut einen Elfmeter , doch sie konnten dennoch gewinnen. Vincenzo Grifo , der Freiburger Mittelfeldspieler, äußerte erleichtert: „Gott sei Dank haben die Jungs mich gerettet.“ Die Breisgauer setzen damit ihre erstaunliche Negativserie fort. Bereits zum sechsten Mal in Folge scheiterte der SCF vom Elfmeter punkt in der Bundesliga . In der Endphase der vergangenen Saison hatten die Freiburger bereits zwei Strafstöße vergeben, in dieser Spielzeit sind es nun vier in der Liga.

Auch beim Aus im DFB-Pokal gegen Drittligisten Arminia Bielefeld im Dezember verschoss der SC einen Elfmeter. Für Grifo war es bereits der dritte Fehlschuss in dieser Saison vom Punkt, im Pokal hatte er in der zweiten Runde gegen den HSV einen Erfolgserlebnis gefeiert. Der misslungene Versuch auf St. Pauli, zumal in der lässigen Art, schmerzte den 31-Jährigen. „Ja du brauchst Eier, die dann aber leider zerquetscht wurden für einen kurzen Moment“, sagte Grifo: „Das war bitter auch für mich.“ Doch Christian Günter, der das entscheidende Eigentor von Philipp Treu kurz vor dem Abpfiff erzwang, milderte seinen Frust entscheidend.





