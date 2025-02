Elfmeter-Streit: Upamecanos Fußtritt bei Celtic - Ballack wütend, Gräfe lobend

Im Playoff-Hinspiel gegen Celtic sorgte ein Fußtritt von Bayern-Star Dayot Upamecano für einen hitzigen Elfmeter-Streit. Während Ex-Nationalspieler Michael Ballack einen Strafstoß sah, lobte Ex-Schiedsrichter Manuel Gräfe den Entscheidungsstand von Schiri Jesús Gil Manzano, der keinen Elfmeter pfiff.

Der Star von Bayern München , Dayot Upamecano (26), traf im 54. Minute seines Gegners, Arne Engels (21) aus Celtic , im Strafraum. Der Franzose hatte zunächst den Ball gespielt, trat jedoch versehentlich mit dem Fuß auf den belgischen Mittelfeldspieler. Schiri Jesús Gil Manzano (41) aus Spanien bewertete die Aktion zunächst nicht als Foul, der Video- Schiedsrichter schaltete sich jedoch ein.

Während die Szene lange überprüft wurde und Schiri Manzano am Ende zum Fernsehbildschirm lief, war sich DAZN-Experte Michael Ballack (48) sicher, dass es einen Elfmeter geben würde: „Das ist ein Elfmeter.“ Manzano blieb jedoch nach Sichtung der TV-Bilder bei seiner ursprünglichen Entscheidung, keinen Strafstoß zu verhängen, was Ballack auch nach dem Spiel als Fehler ansah: „Er tritt ihm ganz klar auf den Knöchel, somit ist das eigentlich ein Foul. Was heißt eigentlich? Es ist ein Foul. Im Mittelfeld wird das wahrscheinlich gepfiffen“, sagte der ehemalige DFB-Star.Ex-Top-Schiedsrichter Manuel Gräfe (51) war hingegen anderer Meinung und lobte die Schiedsrichterentscheidung. „Korrekt kein Elfer. Top von Gil Manzano, sich nicht vom VAR leiten zu lassen, sondern in Ruhe zu schauen. Upa spielt klar den Ball und muss den Fuß irgendwo setzen. Es passiert zeitnah und ist keine ,zweite Aktion‘, sondern ein Ablauf-Treffer. Unfallartig – so kein Foul“, schrieb er bei X. Auch auf der Insel waren sich die Experten in der Bewertung der Szene uneinig. Der ehemalige Celtic-Torwart Joe Hart (37) sagte bei TNT Sports: „Ich glaube, Upamecano ist zuerst am Ball, das ist der richtige Ausgang der Szene.“ Keith Hackett (80), ehemaliger englischer Schiedsrichter, sah das jedoch anders. Für ihn war es eine „schlechte Entscheidung“.Durch das 2:1 (1:0) im Playoff-Hinspiel erkämpften sich die Bayern eine blendende Ausgangsposition für das Rückspiel am kommenden Dienstag in München (21 Uhr im „Das war verdient. Wir haben alles gegeben“, sagte Upamecano nach der Partie bei DAZN. Und weiter: „Es war ein sehr, sehr schweres Spiel mit einem super Stadion und einem super Gegner.





