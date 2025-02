Elfyn Evans gewinnt Rallye Schweden und führt Weltmeisterschaft an

Elfyn Evans und sein Beifahrer Martin Scott siegten bei der Rallye Schweden und übernehmen die Führung in der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft. Evans besiegte seinen Teamkollegen Takamoto Katsuta in einem spannenden Finale am letzten Tag. Neuville erreichte den dritten Platz, während Rovanperä ein frustrierendes Wochenende erlebte.

Elfyn Evans und Martin Scott sicherten sich mit ihrem Toyota den Sieg bei der Rallye Schweden und übernehmen somit die Führung in der FIA- Rallye -Weltmeisterschaft. Der einzige WM-Lauf auf komplett Eis- und Schneeterrain brachte einen engen Zieleinlauf. Evans wehrte am Schlusstag einen entschlossenen Angriff seines Teamkollegen Takamoto Katsuta ab.

Nach vier Tagen intensiver Action auf den von Eis und Schnee geprägten Wertungsprüfungen rund um Umea zeigte Evans eine herausragende Leistung und bezwang Katsuta in einem spannenden Finale am letzten Tag. Mit einem Vorsprung von gerade einmal 3,8 Sekunden sicherte er sich dabei seinen zehnten Weltmeisterschaftsieg seiner Karriere.Elfyn Evans startete am Sonntag mit einem hauchdünnen Vorsprung von 3,0 Sekunden. Er verlor kurzzeitig die Führung, als Katsuta auf der ersten Wertungsprüfung von Västervik mit 7,5 Sekunden Vorsprung die schnellste Zeit fuhr. Doch Evans und sein Beifahrer Scott Martin konnten kontern. Das Duo schlug in der nächsten WP zurück und setzte die Bestzeit. Evans lag nun wieder mit 3,7 Sekunden Vorsprung in Führung. Den Vorsprung konnte er mit einer überlegten Fahrt in der abschließenden Wolf-Power Stage verteidigen und sich somit den Sieg endgültig vor Katsuta sichern. Dahinter konnte Weltmeister Thierry Neuville (Hyundai) mit 11,9 Sekunden Rückstand den dritten Podiumsplatz herausfahren. Mit dem Triumph setzte sich Evans mit einem Vorsprung von 28 Punkten nach zwei von 14 Läufen an die Spitze der Gesamtwertung der Rallye-Weltmeisterschaft. «Es war ein sehr gutes Wochenende, aber ich habe mir das Leben auf der ersten Etappe heute Morgen sehr schwer gemacht», bekannte Evans. «Es ist uns gelungen auf den letzten paar Etappen wirklich gut unterwegs zu sein und wir sind natürlich sehr zufrieden mit dem Endergebnis. In Bezug auf die Meisterschaft waren die beiden ersten beiden WM-Läufe ein sehr guter Start». Neuville, der amtierende Champion, musste hart arbeiten, um sich den letzten Podiumsplatz zu sichern. Der Belgier setzte sich mit nur 4,9 Sekunden Vorsprung gegen seinen wieder erstarkten Hyundai-Teamkollegen Ott Tänak durch. Tänak, war am Samstag durch ein Problem mit der Motorabstimmung eingebremst worden, zeigte sich dann am Super Sunday in Topform, als er als Drittschnellster unterwegs war. Der zweifache WRC-Champion Kalle Rovanperä erlebte ein frustrierendes Wochenende und hatte Mühe seinen gewohnten Rhythmus zu finden. Der Toyota-Pilot holte in den 18 Prüfungen der Rallye nur einen Etappensieg, lag schließlich 16,0 Sekunden hinter Tänak und musste mit dem fünften Platz zufrieden sein. Martins Sesks lieferte bei seiner Rückkehr in die Rallye-WM eine solide Leistung ab und sicherte sich als bester Fahrer von M-Sport Ford den sechsten Platz. Der Lette beendete die Rallye 17,6 Sekunden vor Sami Pajari (Toyota). Ford-Neuzugang Josh McErlean war auf der ersten WP des Finaltages in eine Schneewehe gefahren war und verlor so den achten Platz an seinen Ford-Teamkollegen Grégoire Munster. Der WRC2-Spitzenreiter Oliver Solberg und Roope Korhonen komplettierten mit ihren Toyotas die Top Ten. Im Shoot Out um das Ford-WRC3-Cockpit für die komplette restliche Saison lagen Claire Schönborn/Jara Hain knapp drei Minuten vor ihren Rivalinnen Lyssia/Lea Sam-Caw-Freve. Die FIA-Rallye-Weltmeisterschaft wird vom 20. bis 23. März mit der legendären Safari Rally Kenya als dritter Lauf fortgesetzt.





