Elfyn Evans startet Rallye Schweden mit Paukenschlag

Toyota-Pilot Elfyn Evans gewinnt die erste Wertungsprüfung der Rallye Schweden und setzt ein starkes Zeichen.

Toyota -Fahrer Elfyn Evans hat die erste Wertungsprüfung der Rallye Schweden dominiert und sich mit einer halben Sekunde Vorsprung vor seinen Konkurrenten Kalle Rovanperä ( Toyota ) und Ott Tänak (Hyundai) auf den ersten Platz gesetzt. Die 5,16 Kilometer lange Umea-Sprint-Prüfung fand in der Dunkelheit auf einer Hochgeschwindigkeitsstrecke in der Nähe des Service-Parks statt.

Evans, der die Rallye Schweden bereits 2020 gewinnen konnte, ist nach dem zweiten Platz bei der Rallye Monte Carlo als Zweiter der Weltmeisterschaft angereist. Da Sébastien Ogier nicht am Start ist, muss Evans die Herausforderung annehmen, als erster ins Rennen zu gehen. Der Franzose Adrien Fourmaux zeigte eine starke Leistung und wurde mit nur 1,2 Sekunden Rückstand Vierter. Der amtierende Weltmeister Thierry Neuville belegte Platz fünf, 2,5 Sekunden hinter Fourmaux. Neuville gab zu, etwas zu vorsichtig gewesen zu sein und wies auch auf ein anhaltendes Problem mit der Sprechanlage hin. Toyota-Pilot Takamoto Katsuta fuhr auf den sechsten Platz, gefolgt von seinem Teamkollegen Sami Pajaris. Das Puma-Trio von M-Sport Ford rundete die Rangliste ab. Der Ire Josh McErlean wurde Achter, gefolgt von Grégoire Munster sowie Martiņs Sesks. Im Kundendienst-Ladies-Shout-Out um ein permanentes Ford-Cockpit für die Restsaison lagen die Belgierin Lyssia Boudet knapp vorne, nachdem sie die erste Prüfung gewonnen hatte. Claire Schönborn hatte dafür im Prolog die Nase vorne gehabt





SpeedweekMag / 🏆 91. in DE Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen. Weiterlesen:

Rallye Schweden Elfyn Evans Toyota Kalle Rovanpera Ott Tanak Adrien Fourmaux Thierry Neuville Wrc

Deutschland Neuesten Nachrichten, Deutschland Schlagzeilen

Similar News:Sie können auch ähnliche Nachrichten wie diese lesen, die wir aus anderen Nachrichtenquellen gesammelt haben.

M-Sport setzt auf Fortsetzung der Ford-Erfolgsgeschichte bei der Rallye SchwedenDas Qatar M-Sport World Rally Team geht bei der zweiten Rallye-Weltmeisterschaft in Schweden mit einem Quintett Fahrer an den Start, darunter Mads Östberg, Evgeny Novikov, Thierry Neuville, Juho Neuville und Nasser Al-Attiyah. Der Fokus liegt auf der Fortsetzung der Erfolgsgeschichte der Ford-Piloten, die in den letzten drei Jahren mit Mikko Hirvonen und Jari-Matti Latvala Siege feierten.

Weiterlesen »

Hyundai startet mit Upgrade-i20 N Rally1 bei der Rallye SchwedenHyundai plant, seine überarbeitete i20 N Rally1 für die Rallye Schweden einzusetzen. Thierry Neuville zeigte sich zuversichtlich, dass das Upgrade-Modell in Schweden seinen ersten Einsatz feiert. Details zu den Änderungen am Fahrzeug wurden bisher nicht veröffentlicht. Der Wechsel von Loriaux zu Overdrive Racing wurde ebenfalls angesprochen.

Weiterlesen »

Schönborn und Baudet auf dem Weg zur Rallye SchwedenDie vielversprechenden Motorsporttalente Claire Schönborn und Lyssia Baudet bereiten sich auf ihr Debüt auf Schnee und Eis bei der Rallye Schweden vor. Die beiden Fahrerinnen des Beyond Rally Women's Driver Development Programmes kämpfen um ein permanentes WRC3-Cockpit.

Weiterlesen »

Ogier flieht Loeb an der Rallye SchwedenSébastien Ogier hat an der Rallye Schweden seinen Vorsprung auf seinen Verfolger Sébastien Loeb ausgebaut. Der Franzose setzte sich in fünf von sieben Prüfungen an die Spitze und führt mit 32,2 Sekunden vor Loeb. Jari-Matti Latvala liegt auf Platz drei.

Weiterlesen »

Rallye Schweden: Ultimative Herausforderung im SchneeDer zweite Lauf der FIA-Rallye-Weltmeisterschaft wird diese Woche in Schweden ausgefahren. Die Rallye Schweden ist der einzige Lauf des Jahres der als reine Winterveranstaltung veranstaltet wird.

Weiterlesen »

Latvala führt Rallye Schweden anJari-Matti Latvala führt die Rallye Schweden am Samstag mit 18 Sekunden Vorsprung vor Mikko Hirvonen. Das norwegische Duell um Platz drei hält sich ebenfalls. Petter Solberg liegt vor Mads Östberg. Sébastien Loeb kämpft um Platz sechs.

Weiterlesen »