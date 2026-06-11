Eli Brooks kehrt zurück, Sid-Marlon Theis wechselt zu Fitness First Würzburg Baskets

Die Vet-Concept Gladiators Trier und die Fitness First Würzburg Baskets haben wichtige Transfers bekannt gegeben. Eli Brooks kehrt nach Trier zurück, nachdem er vor kurzem überraschend zu Baxi Manresa in Spanien wechselte. Sid-Marlon Theis wechselt von MHP Riesen Ludwigsburg zu den Unterfranken.

Die Vet-Concept Gladiators Trier waren alles andere als ein normaler Aufsteiger. Die Vollgas-Truppe von Trainer Jacques Schneider schaffte es im ersten auf Anhieb ins Playoff-Viertelfinale.

Das Aus gegen den übermächtigen Titelverteidiger FC Bayern Basketball? Halb so schlimm! Denn auch finanziell entwickelte sich der Standort mit extrem hoher Pace. Bestes Beispiel: Die spektakuläre Rückhol-Aktion von Eli Brooks (27).

Der College-Kumpel von NBA-Star Franz Wagner (24/Orlando Magic) war vergangenen Sommer nach Trier gewechselt – und entwickelte sich sofort zu einem der Stars der EasycreditBundesliga. Doch im Dezember der Schock für die Fans: Brooks zog eine geheime Vertrags-Option und wechselte nach 13 Spielen für die Gladiatoren überraschend von einem Tag auf den anderen zu EuroCup-Vertreter Baxi Manresa nach Spanien! Doch in der ACB konnte der Aufbauspieler dann nicht mehr an seine Trierer Punktausbeute anknüpfen … Nun kehrt er zurück!

Brooks unterschrieb nun gleich für zwei Jahre (bis 2028) in Deutschlands ältester Stadt.

"Die Rückkehr von Eli Brooks zu den Gladiators ist für uns eine kleine Sensation und ich bin sehr stolz darauf, dass wir diesen Schritt gemeinsam möglich machen konnten", sagt Schneider. "Seine Rückkehr ist eine Auszeichnung für unseren Verein und zeigt, welchen Weg wir in den vergangenen Jahren eingeschlagen haben.

" Allerdings haben nicht alle Trierer Fans den plötzlichen Abgang verziehen. Schneider betont daher: "Die Verbindung zu Eli ist nie abgerissen und natürlich hatten wir großes Verständnis dafür, dass er damals die Chance nutzen wollte, sich auf einem höheren europäischen Niveau zu beweisen. Solche Möglichkeiten bekommt man im Profisport nicht oft und er hat sie sich mit seinen Leistungen bei uns verdient. Umso mehr freut es uns, dass er sich jetzt bewusst für eine Rückkehr nach Trier entschieden hat.

" Diesmal bringt Brooks sogar Verstärkung mit. Seine Frau Kelly brachte Anfang Mai Töchterchen Ryan Jean zur Welt





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