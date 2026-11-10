Elias Arden im Niederrheinpokal: DFB-Abenteuer oder Pflichtsieg?

Fortuna Düsseldorf plant spezielle Maßnahmen, um Elias Arden für das Viertelfinale im Niederrheinpokal zurückzuholen. Die Qualifikation für den DFB-Pokal ist die einzige Chance.

Fortuna Düsseldorf steht kurz vor dem entscheidenden Niederrheinpokal -Viertelfinale gegen Duisburg am kommenden Mittwoch um 20 Uhr. Die sportliche Situation im Mittelfeld ist angespannt, da die beiden Leistungsträger Elias Arden und Anas Slimani nicht in voller Kapazität zur Verfügung stehen könnten.

Elias Arden reist aktuell mit der U19-Nationalmannschaft nach Portugal. Trainer und Klubleitung versuchen nun einen komplexen Logistikplan, den 17-Jährigen für das Straßenbahn-Derby in Düsseldorf einzusetzen. Dies unterstreicht, wie unverzichtbar Arden im aktuellen Kader geworden ist.

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Arden-Logistikplan für DFB-Ablösung

Das letzte der drei Länderspiele findet am Dienstagmittag um 16 Uhr gegen Litauen statt. Fortuna hofft, Arden unmittelbar im Anschluss an dieses Spiel direkt zurück nach Düsseldorf fliegen zu können. Ziel ist es, dass er am Mittwoch im Pokalwettbewerb mitwirken kann.

Aufgrund der erheblichen Reisestrapazen und der vorherigen sportlichen Belastung in der Nationalmannschaft hat die Vereinsführung beschlossen, den Mittelfeld-Juwel nur als Joker einzureisen. Ein Startelf-Einsatz ist aufgrund der fehlenden Vorbereitungseinheiten mit dem Verein unrealistisch. Dies spiegelt wider, dass Arden innerhalb eines halben Jahres eine zentrale Rolle im Team etabliert hat.

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Verletzungssorgen um Anas Slimani

Neben den Problemen mit Arden bleibt die Situation bei Anas Slimani weiterhin offen. Der 19-Jährige konnte aufgrund einer Knieverletzung am kleinen Zeh noch nicht zurückkehren. Er hat so viele Trainingseinheiten verpasst, dass selbst eine potenzielle Rückkehr wohl nur einen Kurzeinsatz als Joker ermöglichen würde.

Beide Spieler gelten als die größten Konstanten im aktuellen Kader. Ohne sie stellt sich die Frage, wie schwer die Krise für Fortuna tatsächlich wäre. Im Zentrum fehlt abgesehen vom 26-jährigen Andreas Müller derzeit niemand, der annähernd in Normalform spielt. Die Abwesenheit von Arden und Slimani würde die Stabilität im Mittelfeld massiv gefährden.

Sportliche und finanzielle Bedeutung des Pokals

Die Partie gegen Duisburg ist aus mehreren Gründen die wichtigste der bisherigen Saison für den Verein. Ein Sieg würde die aktuelle negative Stimmung in der Gesellschaft und unter den Fans mit einem Schlag beseitigen. Der Wettbewerb ist sowohl sportlich als auch finanziell von enormer Relevanz für die Zukunft.

Nach aktuellem Stand stellt der Niederrheinpokal die einzige Chance für Fortuna Düsseldorf dar, sich für den DFB-Pokal zu qualifizieren. Ohne Elias Arden würde sich diese Chance auf den Gewinn der nationalen Pokalwettbewerbe nochmals deutlich verringern. Die speziellen Maßnahmen des Klubs belegen die Dringlichkeit, jeden verfügbaren Spieler für dieses Duell bereitzustellen.