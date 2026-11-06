Elias Smalko unterrichtet Musikstudenten in Frankfurt trotz laufendem Studium

Der 25-jährige Student Elias Smalko lehrt an der Frankfurter Hochschule. Er setzte sich gegen Absolventen durch und plant ein Musical zur psychischen Gesundheit.

Der 25-jährige Elias Smalko aus dem Landkreis Günzburg hält seit Anfang Oktober einen Lehrauftrag an der Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt. Obwohl er selbst noch als Student eingeschrieben ist und auf das Staatsexamen vorbereitet wird, unterrichtet er in der Disziplin des Schulischen Musikspiels angehende Lehrkräfte. Die zuständige Institution erteilte ihm eine Sondergenehmigung, da sie ein hohes künstlerisch-pädagogisches Niveau bei ihm feststellte.

Sondergenehmigung gegen qualifizierte Konkurrenten

Smalko bewarb sich im Sommer für die Position und überzeugte das Auswahlkomitee in einem Probeunterricht, in dem er seine Kompetenz im Umgang mit Klavier und Studierenden unter Beweis stellte. Er setzte sich dabei erfolgreich gegen sechs weitere Bewerberinnen und Bewerber durch, von denen die meisten bereits einen akademischen Abschluss vorweisen konnten. Smalko musste sich zunächst nicht für ein Zeugnis nach dem Examen qualifizieren, da die Genehmigung vorläufig erteilt wurde. Er pendants nun einmal wöchentlich nach Frankfurt, um seine Lehraufgaben wahrzunehmen.

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Lehrtätigkeit in Frankfurter Hochschullehre

In seinem Unterricht geht es um die didaktische Vermittlung von Musik, konkret am Beispiel von Popsongs wie dem Beatles-Klassiker Let it be. Ziel ist es, künftigen Lehrkräften nahezubringen, wie man komplexe Inhalte niedrigschwellig und unterhaltsam im Klassenkontext einstudiert. Dafür sind Fähigkeiten wie das Vom-Blatt-Spielen und improvisatorisches Können unerlässlich. Vorerst umfasst sein Engagement drei Semesterwochenstunden, wobei Smalko für das kommende Jahr eine Ausweitung der Stunden nicht ausschließt. Er strebt eine flache Hierarchie an und betrachtet den Prozess als gegenseitiges Lernen.

Bisherige Auszeichnungen und regionale Wurzeln

Die Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Frankfurt ist nicht der erste bedeutende Auftrittsort für das Ausnahmetalent aus dem Landkreis Günzburg. Smalko spielt seit seinem fünften Lebensjahr Klavier und machte sich bereits als Komponist und Arrangeur einen Namen. Vor gut zwei Jahren wurde er zu Deutschlands Bestem im Schulischen Musikspiel gekürt. Diese spezielle Disziplin steht nun im Zentrum seiner Frankfurter Tätigkeit. Er nutzt seine Erfahrung aus der Zeit als Tutor für Kommilitonen in Würzburg, um die Altersdifferenz zu seinen Studierenden als nicht hinderlich zu empfinden.

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Musical-Projekt zur psychischen Gesundheit

Neben der akademischen Lehrtätigkeit arbeitet Smalko an einem Kinder- und Jugendmusical, das er bis zum Folgejahr fertigstellen möchte. Das Werk befasst sich mit der psychischen Gesundheit junger Menschen, einem Thema, das während seines Studiums an Bedeutung gewann. Smalko verweist auf die Spuren, die die Folgen der Corona-Krise sowie Kriege und Krisen bei Heranwachsenden hinterlassen haben. Sein Ziel ist es, mit dem Musical Halt zu schenken und Hoffnung zu verbreiten.

Langfristige Planungen für Schulen und Verlage

Smalko wünscht sich, dass im kommenden Jahr ein Verlag das Musical übernimmt und eine mögliche Aufführung initiiert. Besonders im Schulbereich sieht er eine große Reichweite für sein Herzensprojekt. Das Musical soll das Gefühl vermitteln, dass Jugendliche Probleme in der Gemeinschaft bewältigen können. Trotz der zusätzlichen Verantwortung durch den Lehrauftrag in Frankfurt bleibt ihm ausreichend Zeit, um sich auf das Staatsexamen vorzubereiten und seine kreativen Nebenprojekte weiter voranzutreiben.