Carles Martínez erklärt die Situation um Eliesse Ben Seghir nach dem 2:0-Sieg in Zagreb. Der 32-Millionen-Euro-Spieler fehlt weiterhin in der Startelf trotz guter Trainingsleistung.

Eliesse Ben Seghir bleibt bei Bayer Leverkusen vorerst auf der Transferbörse stehen, ohne dass sich seine sportliche Perspektive kurzfristig verbessert. Der 21-jährige marokkanische A-Nationalspieler saß beim 2:0-Sieg im europäischen Wettbewerb in Zagreb auf der Ersatzbank, kam aber nicht zum Einsatz. Seine Einsatzbilanz in der laufenden Saison ist mit lediglich zehn Minuten Spielzeit gegen den slowenischen Verein Celje, der ebenfalls mit 2:0 besiegt wurde, als enttäuschend zu bewerten. Trainer Carles Martínez hat die Situation für den Außenstürmer im Freitagnachmittag eindeutig klargestellt und wenig Hoffnung auf eine sofortige Wende gemacht.

Trainer Martínez verteidigt Personalentscheidungen

Carles Martínez, der 42-jährige Cheftrainer von Bayer Leverkusen, machte deutlich, dass die aktuelle Taktik nicht auf mangelnder Leistung des Spielers beruht. "Ehrlich gesagt, es ist kompliziert", sagte Martínez und betonte, dass Eliesse Ben Seghir zwar gut arbeite und trainiere, aber das Vertrauen in andere Spieler groß sei. Der Trainer wies darauf hin, dass man dem jungen Stürmer technisch und konditionell nichts vorwerfen könne, da er fit sei. Gleichzeitig habe er großes Vertrauen in andere Akteure, die ihm in der Saison gezeigt hätten, was sie leisten können. Diese aktuelle Dynamik führt dazu, dass Ben Seghir weiterhin nicht in der Anfangself steht.

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Hohe Ablösesumme und verpasster Durchbruch

Die aktuelle Situation wirkt besonders hart, nachdem Eliesse Ben Seghir im Sommer 2025 für 32 Millionen Euro Ablöse aus dem AS Monaco FC nach Leverkusen gewechselt war. Der angestrebte Durchbruch ist dem Spieler bisher nicht gelungen, wobei Verletzungen ihn immer wieder zurückwarfen. Auf den Außenpositionen herrscht bei Bayer Leverkusen eine enorme Konkurrenz. Moussa Diaby, der 27-jährige Routinier, sowie Nathan Tella und Afonso Moreira, beide 21 Jahre alt, bilden einen stabilen Kern. Hinzu kommt der 19-jährige Montrell Culbreath, der ebenfalls auf den Außenbahnen eingesetzt wird. Auch Ibrahim Maza, ebenfalls 21 Jahre alt, kann auf diesen Positionen spielen und verschärft die Konkurrenzsituation weiter.

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Dilemma zwischen teurem Spieler und Teambalance

Trainer Martínez sieht sich in einem Dilemma, da er einen teuren Spieler in Schwung bringen will, ohne die anderen Stars zu verprellen. Beim Spiel in Zagreb hätte er im Endspiel Eliesse Ben Seghir eine Chance geben können, entschied sich jedoch für den flexiblen 34-jährigen Jonas Hofmann. Martínez erklärte, dass Kleinigkeiten entscheidend seien und die Spieler diese feinen Abstimmungen wahrnehmen. Es gehe am Ende um die richtige Balance im Team. Der Trainer möchte die Leistungen der anderen Spieler anerkennen, versprach aber auch, Ben Seghir Spielzeit zu geben, sobald die Situation passe. Die Berücksichtigung der Leistungen aller Spieler sei seine Hauptaufgabe.

Offene Zukunft und nächste Schritte in Leverkusen

Ob Eliesse Ben Seghir im Winter die Chance erhält, sich einen neuen Verein zu suchen, bleibt abzuwarten. Bisher gibt es keine konkreten Signale, die auf eine sofortige Trennung hindeuten. Carles Martínez bleibt bei seiner Linie, die aktuelle Mannschaft zu fördern und auf die gezeigten Leistungen zu vertrauen. Für den marokkanischen Nationalspieler bedeutet dies weiterhin Geduld und harte Arbeit im Training, da die Konkurrenz auf seinem Posten größer denn je ist. Die Zukunft von Ben Seghir bei Bayer Leverkusen ist somit weiterhin ungewiss, solange nicht eine der anderen Optionen ausscheidet oder der Stürmer durch eine herausragende Trainingsleistung überzeugend.