Elif Demirezer zieht sich aus dem Spotlight zurück

Die The Voice Starin Elif Demirezer leidet an Depressionen. Sie verschiebt ihre Tour 2027 und gibt Social-Media-Aus. Details zur Gesundheit.

Die bekannte Musikern und ehemalige Teilnehmerin der Casting-Show The Voice, Elif Demirezer, hat einen Schritt zurück aus dem Rampenlicht angekündigt. Die 33-jährige Künstlerin muss aktuell vorrangig auf ihre psychische Gesundheit hören und zieht sich vorerst vollständig aus der Öffentlichkeit zurück. Der traurige Auslöser für diese Entscheidung ist der anhaltende Kampf gegen Depressionen, der sich in letzter Zeit wieder verschärft hat.

Psychische Belastung und Rückzug

Elif Demirezer hat offen kommuniziert, dass sich ihre Symptome in den vergangenen Wochen wieder verstärkt haben. Sie beobachte diese Entwicklung seit etwa einem Monat sehr bewusst und stelle fest, dass ihre Beschwerden von Tag zu Tag stärker würden. Inzwischen habe sie einen Punkt erreicht, der sie an die schwierige Situation vor einem Jahr erinnere, als ihre psychische Verfassung zunehmend schlechter wurde und die Lage ernsthaft wurde.

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Zum Schutz ihrer eigenen Stabilität und zur besseren Konzentration auf die Genesung hat sie zudem beschlossen, sich vorerst von ihren sozialen Medien Kanälen zu verabschieden. In einer Erklärung an ihre Fans schrieb sie, dass sie nur zurückkommen werde, wenn es ihr wieder besser gehe. Dieser Schritt ist Teil eines umfassenderen Ansatzes, um wieder mehr innere Balance zu finden.

Hintergrund der Erkrankung

Die öffentliche Diskussion über ihre Gesundheit hatte im Ende 2025 ihren Anfang genommen. Damals berichtete sie erstmals ausführlich über ihre Diagnose und schilderte unter anderem Symptome wie Appetitlosigkeit, schlaflose Nächte, starke Migräne und das Gefühl der Isolation. Obwohl sie im Sommer 2026 mit dem Song leb wieder Hoffnung auf einen Neuanfang signalisierte, kehren die gesundheitlichen Herausforderungen nun zurück.

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Ihre Karriere ist eng mit dem Format The Voice verbunden. Nachdem sie ursprünglich als Teilnehmerin aktiv war, kehrte Elif Demirezer im Jahr 2021 als Coach zu dem Format zurück. Auf Bildern aus Berlin ist sie oft zusammen mit den Coaches Nico Santos, Johannes Oerding, Sarah Connor und Mark Forster zu sehen. Diese professionelle Plattform muss sie nun ebenfalls vorübergehend pausieren.

Auswirkungen auf die Leb Wieder Tour

Die aktuelle Erkrankung hat unmittelbare und konkrete Konsequenzen für die geplante Konzertreihe der Musikerin. Die ursprünglich für Ende November 2026 angesetzte Tour wird komplett verschoben. Elif erklärte, dass die Erkrankung und die damit verbundenen psychischen Herausforderungen mehr Zeit und Kraft in Anspruch genommen hätten, als sie ursprünglich erwartet hatte.

Die Neueinplanung der Leb Wieder Tour sieht nun einen Starttermin im September 2027 vor. Für die bereits angekündigten Auftritte in den Städten Wien, Zürich, Dresden und Dortmund konnten keine Ersatztermine gefunden werden. Diese vier Konzerte fallen daher komplett aus, wobei die betroffenen Tickets zurückgegeben werden können.

Verhalten der Karteninhaber

Für alle anderen verschobenen Konzerte der Tourneeroute gelten spezifische Regelungen für die Karteninhaber. Die bereits gekauften Eintrittskarten behalten ihre volle Gültigkeit und müssen nicht umgetauscht werden. Die Verschiebung auf das Jahr 2027 betrifft somit nur den zeitlichen Rahmen, nicht aber den rechtlichen Anspruch auf den Eintritt. Elif Demirezer bittet um Verständnis für diese notwendigen Maßnahmen ihrer Genesung.