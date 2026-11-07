Elina Svitolina ignoriert Andreeva und Sabalenka auf WTA-Foto

WTA-Finals 2025: Elina Svitolina weigert sich, mit russischer und belarussischer Kontrahentin fotografiert zu werden. Hintergrund ist der Krieg in der Ukraine.

Die ukrainische Tennis spielerin Elina Svitolina hat auf den offiziellen Fotos der WTA Finals ein deutliches Zeichen gesetzt, indem sie die Fotostrecke mit den Spielerinnen Mirra Andreeva und Aryna Sabalenka verweigert. Die 19-jährige Russtin und die 28-jährige Belarussin sind ebenfalls bei dem prestigeträchtigen Turnier im Einsatz. Seit dem Ausbruch des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine im Februar 2022 konsequentiert Svitolina ihre Haltung und nimmt nicht mehr an traditionellen Gruppenbildern teil. Stattdessen wurden für die Öffentlichkeit dieses Jahr ausschließlich Einzelporträts der betroffenen Akteurinnen veröffentlicht.

Neues Fotokonzept der WTA Organisation

Der Weltenverband WTA rechtfertigt die Abweichung vom traditionellen Gruppenfoto mit einem neuerlichen konzeptionellen Ansatz für die Medienarbeit. Diese Entscheidung fällt vor dem Hintergrund, dass Svitolina bereits seit Kriegsbeginn im Februar 2022 keine Händedrucke mehr mit Spielerinnen aus Russland und Belarus vollzieht. Dieser Akt soll der Solidarität mit ihrem heimgesuchten Heimatland dienen. Um Verwirrung oder Unmut im Stadionpublikum zu vermeiden, haben Veranstalter wie zuvor bei den Australian Open die Zuschauer explizit vor den Partien auf diese Regel hingewiesen.

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Konfrontation mit Andreeva am Montag

Am kommenden Montag, dem 9. November, trifft Svitolina gleich bei der Eröffnung der WTA Finals auf Mirra Andreeva. Dies stellt einen direkten sportlichen Aufeinandertreffen dar, auf das die ukrainische Spielerin mit ihrer bekannten Zurückhaltung reagiert. Bereits bei den Australian Open im Januar dieses Jahres hatte Svitolina nach ihrem Sieg im Achtelfinale den Händedruck mit der russischen Gegnerin verweigert. Solche Vorfälle sind nicht neu, sondern Teil einer langjährigen Proteststrategie, die Svitolina konsequent durchzieht, um auf die humanitäre Lage in Osteuropa aufmerksam zu machen.

Private Trennung nach acht Jahren

Neben den sportlichen und politischen Spannungen hat sich auch das Privatleben der 32-jährigen Top-Athletin grundlegend verändert. Mitte Oktober gab Svitolina die Trennung von ihrem langjährigen Lebenspartner und Tennisprofi Gael Monfils bekannt. Das als Tennis-Traumpaar bezeichnete Duo hatte acht Jahre zusammen verbracht, wobei die letzten fünf Jahre der Ehe gewidmet waren. Die Trennung markiert ein einschneidendes Kapitel für die Ukraine-Retin, die offen über die psychischen Folgen des Krieges spricht.

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Emotionale Belastung durch den Krieg

Svitolina begründete die Trennung mit den tiefgreifenden seelischen Belastungen, die der Krieg in ihrer Heimat verursacht. Sie erklärte, dass jeder wisse, wie sehr ihr die Ukraine am Herzen liege. Hinter den Kulissen habe sie jedoch schlaflose Nächte, Zweifel und das Gefühl erlebt, sich langsam selbst zu verlieren. Sie würdigte Monfils, der ihre Hand niemals losgelassen habe, und betonte, dass die gemeinsame Kraft aufgebraucht sei. Einige Kämpfe würden tief in der eigenen Seele ausgetragen und könnten durch keine noch so große Liebe eines Partners gewonnen werden.

Ausblick auf das WTA-Turnier

Die kommenden Tage werden zeigen, wie sich diese komplexen persönlichen und politischen Faktoren auf Svitolinas Performance in den Finals auswirken. Das Turnier gilt als eine der wichtigsten Stationen der Tennissaison, doch die Aufmerksamkeit liegt neben dem Sportgeschehen auch auf den moralischen Statements der Teilnehmerinnen. Die WTA bleibt bei ihrer Linie, durch Einzelporträts diplomatische Spannungen zu umschiffen, ohne die Haltung der Athletinnen zu kommentieren. Svitolina wird nun versuchen, ihre Energie in das Spiel zu investieren, während die Weltöffentlichkeit weiterhin ihre Position beobachtet.