Elina Svitolina streitet WTA-Finals Foto mit Sabalenka und Andreeva ab

Elina Svitolina verzichtet auf das Gruppenfoto bei den WTA-Finals. Die Ukrainerin hält an ihrer Ablehnung von Berührungen mit Spielerinnen aus Russland und Belarus fest.

Elina Svitolina wird beim diesjährigen Saisonfinale der Women's Tennis Association auf das traditionelle Gruppenfoto verzichten. Die ukrainische Topspielerin nimmt nicht am Fotoshooting teil, um ihre politische Haltung klar zu kommunizieren. Dies betrifft die anderen teilnehmenden Stars, insbesondere wenn sie aus den verbündeten Staaten Russlands und Weißrusslands stammen.

Konfrontation mit russischen und belarussischen Rivalinnen

Die WTA-Finals starten am Montag, dem 9. November 2024. In der ersten Runde trifft Svitolina direkt auf die russische Hoffnung Mirra Andreeva. Dieses Duell ist besonders hochkarätig besetzt, da beide Tennisspielerinnen um die prestigeträchtigen Punkte kämpfen. Andreeva ist gerade einmal 19 Jahre alt und zählt zur neuen Generation des internationalen Tennis, während Svitolina mit 32 Jahren immense Erfahrung mitbringt.

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Neben Andreeva ist auch die belarussische Nummer eins Aryna Sabalenka bei den Finals am Start. Sabalenka ist 28 Jahre alt und gilt als eine der dominantesten Spielerinnen der Welt. Da alle drei Athletinnen in der gleichen Gruppe agieren, wäre ein gemeinsames Foto eigentlich Standard. Svitolina bricht jedoch bewusst diese Routine, um ihr Prinzip nicht zu kompromittieren.

Einstellung seit Kriegsbeginn im Februar 2022

Svitolina lehnt seit dem 24. Februar 2022 jegliche körperliche Interaktion mit Sportlerinnen aus Russland und Belarus ab. Dieser Zeitpunkt markiert den Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Zu den unterlassenen Handlungen gehört nicht nur das Vermeiden von Gruppenfotos, sondern auch der traditionelle Handschlag am Netz nach Beendigung eines Matches.

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Diese Regel gilt als absolute Ausnahme in einer Sportart, die Fairplay und Respekt zwischen den Athleten feiert. Turnierveranstalter wie die Australian Open haben sich auf diese Situation eingestellt. Sie informieren das Publikum im Voraus über das Fehlen des Handschlags. Ziel dieser Transparenz ist es, Missverständnisse zu vermeiden und unerwünschte Buhrufe aus den Rängen zu unterbinden.

Private Belastungen und Trennung von Gael Monfils

Die sportliche Ausrichtung ist eingebettet in einePhase extremer persönlicher Umbrüche für die Ukrainerin. Mitte Oktober 2024 gab Svitolina das Ende ihrer langjährigen Beziehung mit dem französischen Tennistar Gael Monfils bekannt. Das Paar, das insgesamt acht Jahre zusammen war, davon fünf als Eheleute, trennte sich offiziell. Monfils ist derzeit 40 Jahre alt und ein erfahrener Athlet.

Svitolina eröffnete tiefgreifende Einblicke in die psychischen Folgen des Krieges für ihr privates Glück. Sie beschrieb schlaflose Nächte und das Gefühl des eigenen Verlierens im Angesicht der globalen Lage. Monfils habe sie in dieser Zeit emotional gestützt. Er habe ihre Hand nie losgelassen und gemeinsam mit ihr gegen die inneren Dämonen gekämpft. Letztlich stellte sie fest, dass keine Liebe eines anderen einen inneren Krieg gewinnen kann.

Konsequenzen für das Teilnehmerfeld und die WTA

Das Verhalten von Svitolina zwingt die Organisatoren der WTA-Finals dazu, Sonderregelungen für den Umgang mit den Athleten zu beachten. Die Spannung zwischen sportlicher Neutralität und politischer Positionierung ist im Profisport allgegenwärtig. Für die Fans bedeutet der Verzicht auf das Gruppenfoto einen Verlust an visueller Einheitlichkeit im Rahmen des Events.

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Die nächste konkrete Bewährungsprobe für diese Haltung ist das Match gegen Mirra Andreeva am 9. November. Svitolina hatte diese Regel bereits im Januar bei den Australian Open angewendet. Damals verzichtete sie nach ihrem Achtelfinalsieg ebenfalls auf den Handschlag. Dies unterstreicht die Beständigkeit ihrer Haltung über mehr als zwei Jahre hinweg. Die aktuelle Situation bei den Finals in Riyadh verschärft die Wahrnehmung dieser Kontroverse global.