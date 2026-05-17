Der deutsche Traditionsbetrieb Eliog hat Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt, nachdem die Firma bekannt war, den Weltmarktführer für Spezialöfen in der Autoindustrie zu sein. Sanierungsgeschäftsführer Stefan Mairiedl kämpft um die Zukunft des Herstellers und will die Substanz des Betriebes erhalten.

Jetzt trifft die Krise der deutschen Industrie den nächsten Traditionsbetrieb : Der Thüringer Maschinenbau-Spezialist Eliog hat beim Amtsgericht Meiningen Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt. Die Substanz des Unternehmens erhalten ist das Ziel von Sanierungsgeschäftsführer Stefan Mairiedl, der mit Hilfe eines Investor s die Sanierung schaffen will.

In der DDR lief das Unternehmen, gegründet 1924 in Düsseldorf, nach schweren Zerstörungen im 2. Weltkrieg insinziale. In dem vergangenen Jahr sorgte Eliog-Eigentümerin Karlotta Rupprecht mit einem tränenreichen Video auf der Business-Plattform Linkedin für Aufsehen. Nun ist nicht nur die Investition, sondern auch die Eliog-Zukunft ungewiss.

Sanierungsgeschäftsführer Mairiedl weiss, Eliog könne offene Forderungen und Verbindlichkeiten absehbar weder termingerecht noch vollständig begleichen





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