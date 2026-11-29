Juso-Studentin Elisa Busch fordert auf dem Bundesparteitag mehr Frauen an die Spitze. Die ehemalige Wahlplakat-Kind starbt sich mit scharfen Worten an die aktuelle Führungsspitze der Partei.

Elisa Busch, eine jura studierende Studentin aus Berlin und aktives Mitglied der Junge Union der SPD ( Juso), hat auf dem jüngst stattfindenden Bundesparteitag ihrer Partei in Bochum deutliche Kritik an der aktuellen Führungsspitze geübt. Die zwanzigjährige Studentin, die für ihre frühere Rolle als Gesicht einer politischen Kampagne bekannt ist, nutzte die Tribüne nicht, um höfliche Floskeln zu wiederholen, sondern griff direkt die geschlechtsspezifische Machtstruktur in der Sozialdemokratischen Partei an. Mit klaren Worten wandte sie sich an die männliche Führungsriege und forderte eine fundamentalere Teilhabe von Frauen in den Entscheidungsprozessen.

Scharfe Worte an die Parteispitze in Bochum

In ihrer Rede vor dem versammelten Publikum sprach die Berliner Jura-Studentin die Anwesenden direkt mit den Worten an, dass die Männer an der Spitze der Partei den Frauen mehr Raum geben müssten. Dieser Auftritt war eindeutig als Kritik an dem noch amtierenden Parteivorsitzenden Lars Klingbeil gemeint, der den Kongress bewusst ferngeblieben war. Gleichzeitig richtete sich die Botschaft auch an seinen potenziellen Herausforderer Hubertus Heil, der sich für die Parteivorsitzendenwahl im Januar stark machte und Unterstützung bei der Partei-Jugend gewinnen wollte. Buschs Worte markierten einen scharfen Kontrast zur sonst oft als harmonisch wahrgenommenen Kommunikation zwischen der Basisjugend und der Parteiführung.

Also read Juso-Kongress: Philipp Türmer kritisiert SPD-Chef Klingbeil

Das bekannte Motiv aus der Berliner Politik

Der Name Elisa Busch ist in der Berliner Politikgeschichte keineswegs neu, da sie bereits vor fünfzehn Jahren als kleines Kind auf tausenden Wahlplakaten in der Hauptstadt zu sehen war. Auf diesen Bildern biss sie dem damaligen Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit spielerisch mit einem Plastikkrokodil in die Nase. Dieses schwarz-weiße Foto wurde später mehrfach als originelle und preisgekrönte Kampagne ausgezeichnet und prägte das Bild der damaligen Wahlperiode. Zehn Jahre nach dem ersten Auftritt besuchte eine Medienredaktion die nun siebzehnjährige Gymnasiastin, die das Motiv noch einmal in Farbe nachstellte und dabei betonte, wie frech und selbstbewusst sie sich damals gefühlt habe.

Vom Wahlplakat zur aktiven Juso-Politikerin

Heute ist das kleine Kind von damals eine erwachsene politische Aktivistin, die ihr Studium an der Humboldt-Universität zu Berlin absolviert und parallel dazu als aktive Hockey-Spielerin in einem Verein agiert, in dem gegnerische Tore durch Rotation erzielt werden. Ihre Präsenz im politischen Diskurs hat sich von der symbolischen Rolle auf dem Wahlplakat hin zu einer konkreten Mitgliedschaft im SPD-Parteinachwuchs entwickelt. Diese Entwicklung machte sie auch außerhalb der regionalen Ebene bekannt, als ihr Auftritt auf dem Bundesparteitag in Bochum in der Tagesschau gezeigt wurde und die mediale Aufmerksamkeit der breiten Öffentlichkeit auf ihre Person und ihre Forderungen lenkte.

Advertisement

Parolen für eine sozialdemokratische Zukunft

Busch nutzte ihre Redezeit auch, um konzeptionelle Unterschiede zwischen Parteihandeln und Regierungstätigkeit herauszuarbeiten. Sie erklärte in Richtung des Parteichefs, dass die Partei und die Regierung nicht identisch seien und forderte, dass eine neue Parteivorsitzende, insbesondere eine Frau, den Fokus darauf legen sollte, wie die SPD wieder soziale Demokratie für die Menschen gestaltet. Statt sich in Koalitionsverhandlungen mit der CDU zu verlieren, sollte die Partei laut Busch nicht hinter faulen Ausreden und leeren Phrasen verschwinden, sondern klare soziale Politik für die Bürger entwickeln. Dieser Aufruf spiegelt die Hoffnung der jungen Generation wider, dass die Partei wieder mehr Boden unter die Füße bekommt.

Auswirkungen auf den innerparteilichen Diskurs

Der Auftritt der Studentin aus Berlin hat den innerparteilichen Diskurs über Geschlechtergerechtigkeit und die Zukunft der sozialen Demokratie neu befeuert. Durch die direkte Ansprache der männlichen Spitzenkandidaten wurde deutlich, dass die Basis der Jugendorganisation keine Geduld mehr mit alten Strukturen hat. Die Forderung, Frauen an die Spitze zu lassen, ist dabei nicht nur eine symbolische Geste, sondern wird als notwendige Voraussetzung für eine Wiederbelebung der politischen Attraktivität der SPD gesehen. Die junge Studentin hat mit ihren Worten ein Zeichen gesetzt, das weit über den Saal in Bochum hinaus wirkt und die Diskussion um die Führungsriege der Partei nachhaltig beeinflusst.