Elisa Dolezels Weg zur Familiengründung: Eine Geschichte über künstliche Befruchtung und Tabubruch

Die Erzieherin Elisa Dolezel und ihr Partner Andreas können keine eigenen Kinder bekommen. Dank In-vitro-Fertilisation wird ihr Kinderwunsch dennoch wahr. Die Geschichte eines Paares, das medizinische Hilfe in Anspruch nimmt, gesellschaftliche Vorurteile bekämpft und für Aufklärung kämpft.

Mit Anfang 20 erfährt Elisa Dolezel, dass sie und ihr Partner Andreas keine Kinder auf natürlichem Weg bekommen können. Dabei liebt sie Kinder und hat sich deswegen zur Erzieherin ausbilden lassen.

Schon mit fünf Jahren hat sie Babys im Arm gewogen. Keine eigenen Kinder, sagt ihr Arzt dann aber. Wie im Film war das, sagt sie heute. Ein Schock.

Vorher hatte sie bereits geahnt, dass da irgendwas nicht glattläuft mit ihrem Kinderwunsch. Andreas und Elisa Dolezel wollen bald nach dem Kennenlernen eine Familie gründen und hören auf, zu verhüten. Aber nichts passiert. Zuerst geht Elisa Dolezel zum Frauenarzt, der aber nichts Auffälliges feststellt.

Sie sind jung und fruchtbar, lautet sein Urteil. Erst ein Spermiogramm liefert den Befund: Die Spermienzahl und -qualität von Andreas Dolezel ist zu gering, als dass seine Partnerin auf natürlichem Weg schwanger werden könnte. Der Wunsch nach der eigenen Familie könnte hier enden, im Fall von Elisa und Andreas Dolezel tut er es aber nicht. Bald erfährt das Paar, dass die moderne Medizin andere Möglichkeiten für eine Schwangerschaft geschaffen hat.

Elisa Dolezel hört davon zum ersten Mal. Sie muss nicht zögern, schnell sagt sie: Wir gehen in die Kinderwunschklinik. Nach einer In-Vitro-Fertilisation, kurz IVF, geboren. Dafür erhalten Frauen im Vorfeld Hormonspritzen, damit mehr Eizellen wachsen.

Diese werden dann entnommen und unter dem Mikroskop mit einer Samenzelle zusammengeführt. Daraus entwickelt sich ein kleiner Embryo, der nach ein paar Tagen in die Gebärmutter eingeführt wird. Unüblich ist das Verfahren heutzutage nicht: Laut Jahrbuch des IVF-Registers sitzen mittlerweile in jeder deutschen Schulklasse etwa ein bis zwei Kinder, die durch künstliche Befruchtung entstanden sind. Elisa und Andreas Dolezel haben sich immer eine Familie gewünscht.

Dank künstlicher Befruchtung ist ihr Traum wahr geworden. Ihr erstes Kind haben Elisa und Andreas Dolezel in einer österreichischen Klinik empfangen, weil sie sich dort wohler fühlten. Es vergehen fünf Versuche und vier Jahre, bis Elisa eine zweite Schwangerschaft austragen kann und einen Sohn zur Welt bringt. Parallel wird ein Embryo gekühlt und fünf Jahre später in ihre Gebärmutter eingelegt.

Heute liegt das kleine Mädchen, das dritte Kind, auf einem Kissen an Elisas Brust und ist nach dem Stillen eingeschlummert. Wenn sie meine Stimme hört, beruhigt sie das, sagt Elisa Dolezel mit funkelnden Augen und lächelt ihr Töchterchen an. Dass die Dolezels ihren Traum von eigenen Kindern dank künstlicher Befruchtung verwirklichten, irritiert manche Mitmenschen. Selbst in ihrem nahen Umfeld zeigten sich viele schockiert bis mitleidig, als Elisa ihre Geschichte mit ihnen teilte.

Oft lautete die Reaktion: Du darfst das keinem erzählen. Manche weinten sogar, erinnert sie sich. Eine Arbeitskollegin sagt: Beim Erzählen hält Dolezel inne, dann sagt sie: Heute krieg ich noch Gänsehaut, wenn ich daran denke. Für mein Umfeld war es, als ob wir ein schlimmes Problem haben.

Aber Elisa Dolezel sieht in ihrer Familie und, wie sie entstanden ist, kein Problem. Und sie hat auch nicht vor, daraus ein Tabu zu machen. Es gehört halt zu unserer Geschichte dazu. Es sollte so sein und wir machen das Beste daraus, sagt sie.

Sie fängt an, auf einem Instagram-Account über ihren Kinderwunsch und ihren Weg zu sprechen. Anfangs anonym, weil sie die Reaktionen ihres Umfelds noch scheut. Aber dann immer lauter, immer vehementer, immer persönlicher. Ihr Töchterchen hat Elisa Dolezel wie ihre anderen zwei Kinder über künstliche Befruchtung empfangen.

Auch über ein viertes Kind denkt die Familie nach. Über die Jahre ist sie eine Botschafterin für künstliche Befruchtung geworden. Sie erzählt von den körperlichen Strapazen, den Hormonspritzen und den starken Schmerzen, die sie nach sich ziehen. Wie sie einmal ins Krankenhaus musste, weil sich in ihrem Bauchraum Wasser angesammelt hatte.

Sie berichtet aber auch von den rechtlichen Hürden und den hohen Kosten. Und sie teilt die Momente der Verzweiflung, als die Versuche fehlschlugen. Über ihre Social-Media-Arbeit hat Elisa Dolezel viele Menschen kennengelernt, die ebenfalls eine künstliche Befruchtung in Anspruch genommen haben, um ein Kind zu bekommen. Viele von ihnen verheimlichen ihre Entscheidung, sogar vor den eigenen Kindern.

Elisa Dolezel merkt, wie groß der Redebedarf ist. Vor allem in meinem näheren Umfeld sind viele Frauen zu mir gekommen und haben sich mir geöffnet, sagt sie. Ihr wichtigstes Anliegen: Niemand muss sich schämen. Belastend findet sie eher, wie teuer eine künstliche Befruchtung für Familien ist.

Bei den ersten beiden Kindern hat der Stiefpapa von Elisa Dolezel das Paar unterstützt. Er wusste, wie sehr sich seine Stieftochter Kinder wünschte





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