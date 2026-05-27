Elisabeth Moss: Von der ersten Rolle bis 'The Handmaid's Tale' - Die Schauspielkarriere im Überblick

Elisabeth Moss ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die bereits in jungen Jahren ihre Leidenschaft für die darstellende Kunst entdeckte. In diesem Artikel werden ihre bekanntesten Rollen und ihre Karriereentwicklung vorgestellt.

Elisabeth Moss , geboren am 24. Juli 1982 in Los Angeles, ist eine erfolgreiche Schauspielerin, die bereits in jungen Jahren ihre Leidenschaft für die darstellende Kunst entdeckte.

Ihre Eltern, beide Musiker, weckten früh ihr Interesse an der Schauspielerei. Moss' erster Auftritt vor der Kamera erfolgte 1988 in einer Fernsehserie. In den folgenden Jahren spielte sie in verschiedenen Fernsehserien und Filmen mit, darunter 'Unsere Welt war eine schöne Lüge' und 'Earthly Possessions'. Eine ihrer bekanntesten Rollen hatte sie in der Serie 'Mad Men', in der sie die Sekretärin und spätere Texterin Peggy Olson spielte.

In der Horror-Anthologie-Serie 'Bis aufs Blut' übernahm sie eine Hauptrolle und spielte Officer Danny Bannerman, der mit einem mysteriösen Kannibalen konfrontiert wird. In der Serie 'The Handmaid's Tale' verkörpert sie die Hauptfigur June Osborne, die in einem fundamentalistischen Gottesstaat als Dienstmagd versklavt wird. In ihrer aktuellen Rolle in der Apple-TV-Serie 'Imperfect Women' spielt sie Mary, eine Frau, deren Freundschaft mit zwei anderen Frauen auf die Probe gestellt wird, als ein Mord ihre Welt erschüttert und dunkle Geheimnisse ans Licht bringt





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