Der 19. November ist der Elisabethtag. Meteorologen und Bauernregeln deuten auf einen milden Winter hin. Doch die Zuverlässigkeit dieser Prognose ist statistisch umstritten.

Am 19. November findet der traditionelle Elisabethtag statt, der in Deutschland als einer der bekanntesten Lostage des Jahres gilt. An diesem Datum, das dem Gedenktag der heiligen Elisabeth von Thüringen entspricht, beobachten viele Menschen die Witterung, um Prognosen für die kommenden Monate abzuleiten. Diese alte Tradition verbindet historische Heiligengedenktage mit der folkloristischen Erwartung, dass das Wetter an spezifischen Kalenderdaten Aufschluss über die Qualität des nahenden Winters geben kann. Die aktuelle meteorologische Vorhersage für diesen Donnerstag deutet auf eine eher milde Phase hin, was laut alter Überlieferung positive Signale für die Wintersaison sendet.

Historie des Elisabethtags und Wetterdeutung

Elisabeth von Thüringen wurde im Jahr 1207 als Tochter des ungarischen Königshauses geboren und kam bereits in jungen Jahren nach Thüringen. Nach dem frühen Tod ihres Gemahls widmete sie sich der caritativen Arbeit und gründete in der Stadt Marburg ein Hospital für Arme und Kranke. Ihre Lebenszeit war kurz, da sie im Alter von nur 24 Jahren im Jahr 1231 verstarb, doch sie wurde wenige Jahre später heiliggesprochen. Ihr feststehender Gedenktag ist der 19. November, welcher in der Volkskunde seither eine zentrale Rolle spielt. Die damit verbundene alte Bauernregel besagt sinngemäß, dass Sankt Elisabeth anzeigt, welche Art von Winter bevorsteht, wobei die meteorologischen Bedingungen an diesem Tag als Indikator für die Strenge der folgenden Monate dienen.

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Meteorologische Fakten und aktuelle Vorhersage

Für den 19. November haben die Meteorologen eine Bewölkung mit Niederschlägen in vielen Regionen Deutschlands prognostiziert. Die Temperaturen bewegen sich voraussichtlich in einem Bereich von etwa 5 bis 13 Grad Celsius. Insbesondere in der südlichen Landeshälfte sind kräftige Winde zu erwarten, wobei örtlich stürmische Böen auftreten können. Lediglich im äußersten Norden des Landes ist nachts mit örtlich leichtem Frost zu rechnen. Diese Witterungsdaten, die durch mildere Temperaturen und Regen geprägt sind, stimmen laut der klassischen Deutung der Bauernregel mit dem Muster eines milden Winters überein.

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Statistische Zuverlässigkeit der alten Regeln

Die wissenschaftliche Einschätzung der Zuverlässigkeit von Bauernregeln fällt differenziert aus, da das Wetter an einem einzelnen Tag keine fundierte langfristige Prognose darstellt. Dennoch gibt es historische Wetterdaten, die zeigen, dass bestimmte Regeln eine erstaunlich hohe Trefferquote aufweisen. So wird für die Regel, die besagt, dass ein kalter und klarer November auf einen milden und trüben Januar schließen lässt, eine statistische Wahrscheinlichkeit von rund 70 Prozent angegeben. Es ist jedoch wichtig zu betonen, dass diese spezifische statistische Validierung nicht auf die Elisabeth-Regel anzuwenden ist, da keine vergleichbaren Langzeitstudien vorliegen.

Fazit zur Wettervorhersage des Novembertages

Der Elisabethtag dient somit eher als kulturelles Phänomen denn als wissenschaftlich verlässlicher Wetter-Hellseher. Obwohl die alte Regel auf Basis der aktuellen Wetterlage einen milden Winter andeutet, darf dies nicht mit der gleichen Sicherheit wie andere statistisch abgesicherte Regeln interpretiert werden. Die Beobachtung des Wetters am 19. November bleibt somit eine interessante folkloristische Praxis, die jedoch kein Ersatz für moderne meteorologische Analysen ist. Konsumenten und Landwirte sollten sich bei langfristigen Planungen auf die aktuellen Wetterdienste und deren kontinuierliche Datenlage verlassen, anstatt sich ausschließlich auf den einen Tag im November zu stützen.