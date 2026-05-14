Elitepolizist stirbt bei Bundeswehr-Übungsunfall

Ein Elitepolizist ist bei einer gemeinsamen Übung von GSG 9-Beamten und Soldaten des Kommandos Spezialkräfte der Marine (KSM) auf dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz Putlos an der Ostsee ums Leben gekommen. Ein Projektil aus der Waffe eines Kameraden traf den Beamten im Beinbereich, vermutlich wurde eine Arterie getroffen.

Tödliches Drama auf dem Bundeswehr-Truppenübungsplatz Putlos an der Ostsee! Bei einer gemeinsamen Übung von GSG 9-Beamten und Soldaten des Kommandos Spezialkräfte der Marine (KSM) ist am Montag ein Elitepolizist ums Leben gekommen.

Nach BILD-Informationen handelte es sich bei dem Mann um einen Ausbildungsleiter. Er soll erst Anfang 40 gewesen sein. Jetzt ermittelt die Lübecker Mordkommission. Die zentrale Frage: Wie konnte sich eine scharfe Patrone in der Waffe des Schützen befinden?

Der. Ein Projektil aus der Waffe eines Kameraden traf den Beamten im Beinbereich. Nach BILD-Informationen erlitt der GSG-9-Mann dabei eine schwere Schussverletzung. Vermutlich wurde eine Arterie getroffen.

Sofort wurde ein Notarzt-Hubschrauber zum Unglücksort gerufen. Doch trotz aller Rettungsversuche konnte der Polizist nicht mehr gerettet werden. Er verblutete offenbar noch vor Ort. Bei solchen Übungen wird normalerweise besonders gekennzeichnete Übungsmunition verwendet.

Nach BILD-Informationen prüfen die Ermittler, ob sich möglicherweise noch eine scharfe Patrone im Lauf der Waffe befand. Dieteilte am Dienstag mit: „Erste Ermittlungserkenntnisse deuten auf ein Unfallgeschehen hin.

“ Der Tod des erfahrenen Elitepolizisten sorgt bei den Sicherheitsbehörden für große Bestürzung





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